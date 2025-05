Debütant Finn Zulauf im Lamborghini auf Pole-Position

Der amtierende ADAC GT4 Germany-Meister Finn Zulauf erlebt ein ADAC GT Masters-Debüt nach Maß, im Paul Motorsport Lamborghini fuhr der ADAC Stiftung Sport-Förderkandidat auf den besten Startplatz.

Debüt nach Maß für Finn Zulauf im ADAC GT Masters. Der ADAC GT4 Germany-Meister fuhr im Paul Motorsport Lamborghini Huracán GT3 auf die Pole-Position für den ADAC GT Masters-Saisonauftakt auf dem Lausitzring. Zulauf umrundete den Kurs in 1:19.957 Minuten.

Rang zwei geht an Finn Wiebelhaus im Ford Mustang GT3 vom Haupt Racing Team. 0,304 Sekunden fehlten dem Ford-Piloten auf die Bestzeit.

Julian Hanses komplettiert im BMW M4 von FK Performance Motorsport die Top 3-Positionen.

Ergebnis ADAC GT Masters Lausitzring Qualifying 1 (Top 10):

1. Finn Zulauf/Simon Connor Primm – Paul Motorsport – Lamborghini Huracán GT3

2. Finn Wiebelhaus/Salman Owega – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

3. Julian Hanses/Eduardo Coseteng – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

4. Moritz Wiskirchen/Jannes Fittje – SR Motorsport by Schnitzelalm – Mercedes-AMG GT3

5. Alexander Fach Jr./Alexander Schwarzer – Fach Auto Tech – Porsche 911 GT3 R

6. Leyton Fourie/Tim Zimmermann – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

7. Leo Pichler/Simon Birch – Razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

8. Dennis Fetzer/Jonathan Cecotto – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

9. Max Reis/Niklas Kalus – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

10. Juliano Holzem/Sandro Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

Wann das Rennen stattfindet und wie ihr den Lauf verfolgen könnt, erklärt SPEEDWEEK in folgendem Beitrag.