Comeback für Porsche-Team Joos Sportwagentechnik

Das Team Joos Sportwagentechnik kehrt ins ADAC GT Masters zurück. Auf dem Nürburgring setzt das Team einen Porsche 911 GT3 R ein. Michael Joos und Debütant Felix Neuhofer gehen an den Start.

Comeback auf dem Nürburgring: Das Team Joos Sportwagentechnik kehrt beim Nürburgring-Gastspiel des ADAC GT Masters in die langjährige GT3-Rennserie des ADAC zurück. Mit einem Porsche 911 GT3 R wird das Team aus Vöhringen am Rennwochenende in der Eifel teilnehmen. Neben Teamchef Michael Joos wird Felix Neuhofer den Porsche pilotieren und dabei seinen Einstand in der Rennserie feiern.

«Der Start am Nürburgring ist erstmal ein einmaliger Start, aber wir hoffen, dass wir mit zwei guten Rennen Sponsoren und Partner anziehen können, die uns weitere Starts in der diesjährigen ADAC GT Masters-Saison ermöglichen können», erklärt Michael Joos. «Die Entscheidung über die Teilnahme am Nürburgring fiel erst sehr kurzfristig vor wenigen Tagen, weshalb es uns umso mehr freut, dass wir es geschafft haben das Programm für den Gaststart zu stricken.»

Für das Team Joos Sportwagentechnik ist das ADAC GT Masters mittlerweile die motorsportliche Heimat geworden. Der Porsche-Rennstall nahm erstmals 2020 an der populären Rennserie teil und konnte seitdem viele starke Ergebnisse einfahren. Im Jahr 2022 wurden das spätere DTM-Ass Ayhancan Güven und Routinier Christian Engelhart im Porsche des Teams Vizemeister und verpassten den Titelgewinn knapp. Auch im Folgejahr war das Team mit Sven Müller und Finn Gehrsitz lange in den Titelkampf verwickelt.

Der 28-jährige Österreicher Felix Neuhofer wird in der Eifel sein Debüt im ADAC GT Masters feiern. Im Vorjahr gewann der gebürtige Münchener mit einem 911 GT3 R das 24-Stunden-Rennen in Portimão und kennt daher das Einsatzfahrzeug. Dazu konnte er viele Erfahrungen in den Porsche-Markenpokalen sammeln und ging dabei auch im deutschen Carrera Cup an den Start. Im Porsche Sports Cup Deutschland fuhr er mehrere Klassensiege ein.

«Für mich ist das ADAC GT Masters-Debüt ein echter Meilenstein – aber ich komme nicht her, um nur dabei zu sein. Ich will zeigen, was ich kann, mitkämpfen, pushen, mich durchsetzen. Die Serie ist tough, aber genau das motiviert mich – ich habe Bock auf harte Zweikämpfe, knappe Qualis und Vollgas-Rennen», erläutert Neuhofer vor seinem Debüt in der Rennserie. «Mein Ziel: Das Feld aufmischen, keine Fehler machen – und beweisen, dass ich in diese Liga gehöre. Danke ans Team für die Chance – ich bin bereit.»

Michael Joos, der das Team mit seinem Vater Hans Joos führt, ging bereits 2015, 2020 und 2023 bei ausgewählten Rennen als Pilot im ADAC GT Masters an den Start. Gemeinsam mit Christian Engelhart feierte er 2023 einen Sieg in der „Liga der Supersportwagen“ auf dem Red Bull Ring. Sein fahrerisches Talent konnte Joos zudem mit dem Gesamtsieg der 24h Portimão 2020. Zudem ging er bereits bei dem 24-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps – dem weltgrößten GT-Rennen – sowie den 24h Dubai an den Start. Der Joos-Rennstall fuhr 2022 auf einen starken zweiten Rang in der GT3 Pro-Am-Klasse beim Langstreckenrennen in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

«Ich freue mich sehr über meine Rückkehr in das ADAC GT Masters. 2015 war ich erstmals in der Rennserie an den Start gegangen, damals in einem BMW Z4 GT3. Seit 2020 starten wir mit unserem eigenen Team in der Meisterschaft und haben seitdem tolle Ergebnisse einfahren können. Mit Felix habe ich einen starken Teamkollegen, der auch den Porsche 911 GT3 R kennt und ich bin mir sicher, dass wir auf dem Nürburgring zwei starke Rennen fahren können», so Joos.

Auf dem Nürburgring wird das ADAC GT Masters im Rahmen des Truck GP vor mehr als 100.000 Zuschauern antreten. Die beiden Wertungsläufe vor der beeindruckenden Kulisse haben sich in den vergangenen Jahren als eines der Saisonhighlights etabliert. Auf dem traditionsreichen Eifelkurs wird die Rennserie zwei Endurance-Rennen über je 80 Minuten absolvieren. Bei den Rennen sind zwei Pflichtboxenstopps mit Fahrerwechsel vorgeschrieben. Zudem müssen die Teams nachtanken und die Reifen wechseln. Die beiden Rennen starten am Samstag und Sonntag um 16:10 Uhr. Im offiziellen Livestream auf YouTube werden die beiden Rennen sowie die Qualifyings am jeweiligen Morgen weltweit Live übertragen. Zudem werden beide Rennen vom Pay-TV-Sender Sky Sport Mix am Samstag und Sonntag ab 22:00 Uhr re-live übertragen.

«Ein besonderer Dank noch an meine Sponsoren MudEx, Heim Bohrtechnik, Klimmer Group, Sonic Equipment, Ravenol, KSM Sport Marketing, Berzerkdesign, LCE High Performance sowie von Busch die uns unterstützt haben, den Start auf dem Nürburgring zu realisieren», erklärt Michael Joos abschließend.