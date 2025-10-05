Ford-Meister gewinnen letztes Rennen in Saison 2025

Finn Wiebelhaus und Salman Owega gewinnen das letzte Saisonrennen des ADAC GT Masters in der Saison 2025. Die neuen Meister setzen sich auf dem Hockenheimring im finalen Rennen durch.

Dritter Streich der neuen Meister: Finn Wiebelhaus und Salman Owega gewinnen das letzte Saisonrennen des ADAC GT Masters in Hockenheim. Im Haupt Racing Team Ford gewinnen die beiden Pilotebn mit ihrem Mustang das Rennen, nachdem sie rund zehn Minuten vor Rennende die Führung übernahmen. Das Rennen nahm das Duo vom vierten Startplatz auf.

Die Titelträger stellt SPEEDWEEK einmal genauer vor.

Rang zwei belegen Tim Zimmermann und Leyton Fourie, die damit Vizemeister wurden. Auf den siegreichen Ford fehlten am Rennende 1,770 Sekunden.

Die Podestränge komplettieren die Vortagessieger, Denis Bulatov und Nico Hantke im Audi von SCHERER SPORT PHX.

Ergebnis ADAC GT Masters Hockenheim Rennen 2 (Top 10):

1. Finn Wiebelhaus/Salman Owega – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

2. Tim Zimmermann/Leyton Fourie – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

3. Denis Bulatov/Nico Hantke – SCHERER SPORT PHX – Audi R8 LMS GT3

4. Alexander Schwarzer/Alexander Fach – Fach Auto Tech – Porsche 911 GT3 R

5. Sandro Holzem/Juliano Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

6. Julian Hanses/Eduardo Coseteng – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

7. Jannes Fittje/Moritz Wiskirchen – SR Motorsport by Schnitzelalm – Mercedes-AMG GT3

8. Dennis Fetzer/Jonathan Cecotto – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

9. Niklas Kalus/Max Reis – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

10. Simon Birch/Leo Pichler – Razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R