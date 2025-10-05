Weitere Porsche-Pole-Position in Hockenheim

Alexander Fach hat sich den besten Startplatz für das finale Saisonrennen der ADAC GT Masters-Saison 2025 gesichert. Im Fach Auto Tech Porsche 911 GT3 R fuhr der Schweizer auf die Pole-Position.

Porsche-Pole in Hockenheim. Alexander Fach hat sich im Fach Auto Tech Porsche die Pole-Position für den zweiten Lauf in Hockenheim gesichert. Der Schweizer umrundete den Kurs in 1:38.088 Minuten.

Rang zwei sicherte sich Leyton Fourie im FK Performance Motorsport BMW. 0,071 Sekunden fehlten dem Südafrikaner auf die Bestzeit.

Vortagesieger Nico Hantke komplettiert im Scherer Sport Audi die Top 3-Positionen.

Ergebnis ADAC GT Masters Hockenheim Qualifying 2 (Top 10):

1. Alexander Schwarzer/Alexander Fach – Fach Auto Tech – Porsche 911 GT3 R

2. Tim Zimmermann/Leyton Fourie – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

3. Denis Bulatov/Nico Hantke – SCHERER SPORT PHX – Audi R8 LMS GT3

4. Finn Wiebelhaus/Salman Owega – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

5. Dennis Fetzer/Jonathan Cecotto – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

6. Jannes Fittje/Moritz Wiskirchen – SR Motorsport by Schnitzelalm – Mercedes-AMG GT3

7. Sandro Holzem/Juliano Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

8. Julian Hanses/Eduardo Coseteng – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

9. Simon Connor Primm/Finn Zulauf – Paul Motorsport – Lamborghini Huracán GT3

10. Carrie Schreiner/Alain Valente – Land-Motorsport – Audi R8 LMS GT3