ADAC Racing Weekend 2024 in Spa-Francorchamps

Das ADAC Racing Weekend hat den 2024er Kalender präsentiert, erstmals zählt Spa-Francorchamps in den Kalender. Zu den Stammserien zählen weiterhin das GTC Race, die STT und der ADAC Tourenwagen Junior Cup.

Das ADAC Racing Weekend, die Plattform für den Amateur- und Semiprofi-Motorsport in Deutschland, geht 2024 auf einer neuen Strecke ins Rennen; Spa-Francorchamps in Belgien ist im September erstmals Austragungsort für ein ADAC Racing Weekend. Insgesamt sechs Veranstaltungen in Deutschland, den Niederlanden und Belgien sind geplant. Alle Rennen beim ADAC Racing Weekend werden auch 2024 wieder live und kostenlos auf YouTube zu sehen sein.

Der Auftakt erfolgt vom 10. bis 12. Mai in der Motorsport Arena Oschersleben, bevor es vom 28. bis 30. Juni auf dem Nürburgring weitergeht. Vom 9. bis 11. August treffen sich die Teams und Fahrer auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg. Die Premiere des ADAC Racing Weekend auf der legendären Formel-1-Strecke von Spa-Francorchamps findet vom 30. August bis 1. September statt, anschließend steht auf dem TT Circuit Assen vom 20. bis 22. September die vorletzte Veranstaltung der Saison an. Das Finale wird vom 11. bis 13. Oktober auf dem Nürburgring ausgetragen.

«Das ADAC Racing Weekend geht im kommenden Jahr als mittlerweile feste Größe in der deutschen Motorsportland in die vierte Saison, das Veranstaltungsformat bietet vielen ganz unterschiedlichen Serien eine motorsportliche Heimat. Für die Saison 2024 haben wir einen abwechslungsreichen und attraktiven Kalender zusammengestellt. Besonders freuen uns wir uns auf die Premiere in Spa-Francorchamps, das Event dort wird für die Fahrer sicherlich eines der Highlights im Kalender», sagt ADAC Motorsportchef Thomas Voss.

Welche Rennserien Bestandteil der einzelnen Veranstaltungen sein werden, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Zu den Stammserien werden auch in der Saison 2024 das GTC Race, die Spezial Tourenwagen Trophy (STT) und der ADAC Tourenwagen Junior Cup gehören.

Vorläufiger Kalender ADAC Racing Weekend 2024 (Änderungen vorbehalten)

10.05. – 12.05.2024 Oschersleben

28.06. – 30.06.2024 Nürburgring

09.08. – 11.08.2024 Hockenheim

30.08. – 01.09.2024 Spa-Francorchamps / B

20.09. – 22.09.2024 Assen / NL

11.10. – 13.10.2024 Nürburgring