WINWARD Racing #57 nach Unfall zurückgezogen

Der Sonntag der GT World Challenge Europe in Barcelona findet ohne Reece Barr und Gilles Stadsbader statt. Der WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 kann nach dem schweren Startunfall nicht repariert werden.

Der Sonntag des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Barcelona findet ohne den WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 von Reece Barr und Gilles Stadsbader statt. Das Fahrzeug wurde in dem schweren Startunfall so stark beschädigt, dass es in Barcelona nicht repariert werden kann und zurückgezogen wurde.

Die Stewards gaben Barr die Schuld an dem verheerenden Unfall, bei dem der Attempto Racing Audi komplett zerstört wurde und in Flammen aufging - Pilot Dylan Pereira konnte den Wagen aus eigener Kraft verlassen. Der Mercedes sollte daher in der Startaufstellung des heutigen Rennens um fünf Positionen strafversetzt werden.

Für den Belgier Gilles Stadsbader, der Magnus Gustavsen im WINWARD Racing Mercedes ersetzt, ist dies ein bitteres Debüt in dem Mercedes-Team, da er keine Qualifying- oder Rennrunde absolvieren konnte. Nur im Training am Freitag konnte er hinter dem Steuer des Boliden Platz nehmen.