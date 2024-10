Patric Niederhauser (Porsche) fährt auf Pole-Position

Patric Niederhauser fuhr im Rutronik Racing Porsche 911 GT3 R auf die Pole-Position für den finalen Saisonlauf des GT World Challenge Europe Sprint Cup. Mehr als eine Stunde Verzögerung durch Nebel.

Porsche auf der Pole-Position in Barcelona! Patric Niederhauser fuhr im Rutronik Racing-Fahrzeug auf die Pole-Position für den zweiten Sprint Lauf-Lauf auf dem GP-Kurs. Der Schweizer umrundete den Kurs in 1:39.681 Minuten.

Rang zwei geht an Vortagessieger Jules Gounon im Boutsen VDS Mercedes-AMG GT3, der in seiner schnellsten Runde in der letzten Kurve leicht ins Kies rutschte. Nur 0,039 Sekunden fehlten Gounon auf die Bestzeit.

Tom Gamble komplettiert im Garage 59 McLaren die Top 3-Positionen.

Das Qualifying wurde erst mit einer 70.minütigen Verspätung um 10:10 Uhr aufgenommen. Dichter Nebel verhinderte einen früheren Start auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.

Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Barcelona Qualifying 2 (Top 10):

1. Sven Müller/Patric Niederhauser – Rutronik Racing – Porsche 911 GT3 R

2. Maximilian Götz/Jules Gounon – Boutsen VDS – Mercedes-AMG GT3

3. Benjamin Goethe/Tom Gamble – Garage 59 – McLaren 720S GT3

4. Nicolas Baert/Mattia Drudi - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

5. Lucas Legeret/Simon Gachet – CSA Racing – Audi R8 LMS GT3

6. Lucas Auer/Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

7. Simon Reicher/Karol Basz - Eastalent Racing - Audi R8 LMS GT3

8. Aurélien Panis/Cesar Gazeau – Boutsen VDS – Mercedes-AMG GT3

9. Max Hofer/Luca Engstler – LIQUI MOLY Team Engstler – Audi R8 LMS GT3

10. Eliseo Donno/Tom Fleming – AF Corse – Ferrari 296 GT3