Tragédie pour le team Honda : titre Superstock annulé

La 86e édition du Bol d'Or sur le circuit Paul Ricard dans le sud de la France a connu un déroulement de course spectaculaire avec des duels passionnants, des manœuvres grandioses et des abandons dramatiques. F.C.C. TSR Honda a dû enterrer ses espoirs de titre EWC dans la nuit après une casse moteur sur la Fireblade. Un cauchemar pour Mike di Meglio, Josh Hook et Alan Techer.

Pour Yoshimura SERT Motul (Guintoli, Black, Masson), c'était la 19e victoire dans la classique française. Yamaha avait également toutes les raisons de se réjouir, puisque le YART a remporté le titre de champion du monde d'endurance avec le trio Marvin Fritz, Niccolò Canepa et Karel Hanika , 14 ans après leur premier succès en 2009.

Des scènes incroyables ont également eu lieu dans la catégorie Superstock, puisque le team National Motos (V. Suchet, S. Suchet, Raymond) a perdu le titre qu'il croyait acquis dans la catégorie proche de la série à 25 minutes de la fin de la course, suite à un problème technique sur sa Honda.

C'est alors l'équipe 33 Louit April Moto qui a remporté la course dans la catégorie Superstock (Coupe du monde) sur Kawasaki. Seule consolation pour Honda, le titre a été attribué à l'équipe Chromeburner Rac41 avec Chris Leesch, Jonathan Hardt et Wayne Tessels, qui occupait la deuxième place.

Mais après le contrôle technique d'après course, c'est le choc pour l'équipe française et le géant japonais de la moto : disqualification ! Le réservoir de la CBR s'est avéré trop grand et les responsables n'ont eu d'autre choix que de prendre cette mesure. Pour rappel, l'équipe Bolliger s'était également vu retirer la quatrième place au Mans 2022 à cause d'un problème de ce type.

D'une part, le team 18 Sapeurs Pompiers, avec entre autres Philipp Steinmayr, a hérité de la deuxième place de la course, tandis que l'équipe Yamaha de Pitlane-Endurance, qui comptait également Luca Grünwald à bord, a été reléguée à la troisième place.

Mais outre la perte de la deuxième place au Bol d'Or, c'est la perte du titre de champion du monde qui devrait faire le plus mal aux Chromeburner, car le chef d'équipe Julien Diguet avait réalisé un rêve. Le nouveau champion de la catégorie Superstock est désormais l'équipe gagnante du Castellet : le Team 33 Louit Moto (Kawasaki) avec Christian Gamarino, Simone Saltarelli et Kevin Calia.