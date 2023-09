Bol d’Or: Drama für Honda, Suzuki nach 16h vorne

Motorschaden an der Honda: Der aktuelle Weltmeister ist aus dem Rennen

Das Honda-Werksteam musste zur Rennhalbzeit das Rennen mit Motorschaden aufgeben und damit war auch der Traum vom Endurance-WM-Titel vorbei. Suzuki führt vor Yamaha, die nun WM-Favorit geworden sind.

Das BMW Motorrad World Endurance Team musste gegen 1 Uhr in der Nacht unplanmäßig die Box aufsuchen, denn ein technisches Problem ließ die M1000RR nicht nach Plan im Rennen. Markus Reiterberger ging jedoch nach wenigen Minuten wieder ins Rennen. Über die Nacht kämpfte sich die Truppe von Werner Daemen von Platz 10 wieder zurück in die Top-5.

Auch am Morgen musste BMW nochmal ein Problem am Bike beheben, diesmal gingen erneut ein paar Minuten drauf, sodass das Team nach zwei Dritteln der Renndistanz auf Platz 5 steht.

Gegen Rennmitte ereignete sich jedoch das Drama für Honda. Die aktuelle Weltemsiter-Mannschaft von F.C.C. TSR Honda France war mit Josh Hook, Mike di Meglio und Alan Techer auf dem besten Weg zum WM-Titel und im Rennen auf Platz 3, als die CBR1000RR-R SP plötzlich nicht mehr rund lief. Nach einer halben Stunde war der Grund bekannt: Motorschaden an der Fireblade und damit das vorzeitige Aus im 24-Stunden-Rennen.

Nach 16 Stunden auf dem Circuit Paul Ricard steht Yoshimura SERT Motul mit Gregg Black, Etienne Masson und Sylvain Guintoli, der sein letztes Rennen für SERT fährt, auf Position 1. Der 17-fache Weltmeister kassierte somit nach acht und 16 Stunden jeweils zehn Punkte für Rang 1. Das Yamaha Austria Racing Team lag nach 16 Stunden auf Rang 2, womit erneut neun Zähler auf das Konto des WM-Zweiten gingen.

In der virtuellen WM-Wertung liegt zwar noch immer die Honda an der Spitze, doch YART hat nur noch vier Zähler Rückstand auf die Mannschaft von Masakazu Fuji. Auf Platz 3 steht das BMW-Werksteam mit 31 Zählern Rückstand. Zur Info: Am Rennende gibt es noch 60 Zähler für den Sieger.

Mit kleineren Problemen hatten Kawasaki Webike Trickstar (de Puniet, Watanabe, Leblanc) sowie die Startnummer 333 (Viltais Honda Racing) mit Florian Alt, Leandro Mercado und Steven Odendaal zu kämpfen. Beide Teams hatten unplanmäßige Aufenthalte in der Box, am Ende kämpfen sie trotzdem noch um die Top-6.

Direkt dahinter steht mit National Motos (Honda) der Favorit auf dem Superstock-Titel auf Gesamtrang 7. Das Team mit Valentin und Sebastien Suchet sowie Guillaume Raymond hat jedoch die Kawasaki von Team 33 Louit April Moto (Gamarino, Saltarelli, Calia) mit nur einer Minute Rückstand im Nacken.

Während das Bolliger Team dem Feld lange Zeit hinterherjagen musste, weil immer wieder Probleme mit der Elektronik dazwischenkamen, liegen sie nach 16 Stunden mit Nico Thöni, Marcel Brenner und Pedro Nunu Romero Barbosa auf Position 22, direkt hinter Motobox Kremer Racing, die am Morgen einen Zähler für Position 10 in der EWC-Wertung kassierten. LRP Poland holte vier WM-Punkte, nachdem die BMW-Mannschaft ein starkes Rennen erlebt.

Bol d'Or, Stand nach 16 Stunden:

1. Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000Y, 486 Runden

2. YART – Yamaha Official Team EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R

3. Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R

4. Tati Team Beringer Racing (Krummenacher, Clere, Guittet), Kawasaki ZX-10R

5. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR

6. Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Leblanc), Kawasaki ZX-10R

7. National Motos Honda (S. Suchet, V. Suchet, Raymond), Honda CBR1000 RR-R

8. Team 33 Louit April Moto (Gamarino, Saltarelli, Calia), Kawasaki ZX-10R

9. Chromeburner Rac41 (Leesch, Hardt, Tessels), Honda CBR1000 RR-R

10. Team LRP Poland (Vincon, Puffe, Szkopek), BMW S 1000 RR



Ferner:

21. Motobox Kremer Racing (Dehaye, Napoli, Rubin), Yamaha YZF-R1

22. Team Bolliger Switzerland (Thöni, Brenner, Romero Barbosa), Kawasaki ZX-10R

WM-Stand nach 16 Stunden beim Bol d'Or:

1. F.C.C. TSR Honda France, 149 Punkte

2. YART – Yamaha Official Team EWC , 145

3. BMW Motorrad World Endurance, 118

4. Yoshimura SERT Motul, 101

5. Honda Viltais Racing, 78

6. Kawasaki Webike Trickstar, 75

7. Tati Team Beringer, 57

8. ERC Endurance Ducati, 39

9. Team HRC with Japan Post, 35

10. KM99, 32

11. Motobox Kremer Racing, 31

12. SDG Honda Racing, 26

13. Maco Racing Team, 26

14. LRP Poland, 24