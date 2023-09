BMW jagt Suzuki beim Bol d’Or die Pole-Position ab

Markus Reiterberger drehte in Le Castellet die schnellste Runde

BMW Motorrad World Endurance sicherte für das Finale der Langstrecken-WM in Le Castellet die beste Ausgangsposition. Knapp dahinter folgen Yoshimura SERT Motul, F.C.C. TSR Honda, YART Yamaha und ERC Ducati.

Es war die wohl knappste Entscheidung, die es jemals um eine Pole-Position in der langen Geschichte der Endurance-Weltmeisterschaft gegeben hat. Am Samstag pünktlich um 15.00 Uhr wird die Mannschaft BMW Motorrad World Endurance mit dem Deutschen Markus Reiterberger, dem Ukrainer Ilya Mikhalchik und dem Franzosen Jérémy Guarnoni von der besten Startposition die 86. Auflage des legendären Bol d’Or in Angriff nehmen.

Mit der Verbesserung des Rundenrekords seines Teamkollegen Mikhalchik aus dem Vorjahr legte Reiterberger den Grundstein für die Pole-Position. Die neue Bestmarke auf dem 5,673 Kilometer langen Circuit Paul Ricard lautet nun 1:51,596 Minuten.

Um lediglich sieben Tausendstelsekunden (!) musste die französischen Langstreckenspezialisten Gregg Black, Sylvain Guintoli und Etienne Masson vom 17-fachen Weltmeisterteam Yoshimura SERT Motul, die ihrerseits die WM-Führende Equipe F.C.C. TSR Honda France mit dem Australier Josh Hook sowie den Franzosen Mike die Meglio und Alan Techer um nicht einmal zwei Zehntelsekunden auf den dritten Startplatz verwiesen, ihren Kontrahenten den Vortritt lassen.

Auf dem vierten Platz landeten der Deutsche Marvin Fritz, der Tscheche Karel Hanika und der Italiener Niccolò Canepa (YART Yamaha). Sowohl Canepa, als auch Hanika konnten ihre Zeiten vom Vortag deutlich verbessern, für die Startaufstellung hatte es allerdings keine Bedeutung. Das Team aus Österreich büßte damit einen weiteren Zähler im Kampf um den WM-Titel ein und liegt nun vor dem Finallauf 14 Punkte hinter F.C.C. TSR Honda France.

ERC Endurance Ducati (Chaz Davies, Javier Forés, David Checa) heimste als Trainingsfünfte den letzten WM-Punkt ein. Dahinter komplettieren die Mannschaften von KM99 (Lucas Mahias, Florian Marino, Bastien Mackels), Kawasaki Webike Trickstar (Randy de Puniet, Kazuki Watanabe, Gregory Leblanc), Honda Viltaïs (Florian Alt, Leandro Mercado, Steven Odendaal), Tati Beringer (Randy Krummenacher, Hugo Clere, Baptiste Guittet) und Moto AIN (Corentin Perolari, Roberto Tamburini, Matthieu Gregorio) die Top-10.

Im Weltcup der seriennahen Maschinen sicherte sich Tecmas -MRP BMW (Kenny Foray, Loic Arbel) als Gesamtelfter vor National Motos Honda mit dem Schweizer Brüderpaar Sebastian und Valentin Suchet und dem Franzosen Guillaume Raymond, und Wojcik Racing 2 (Danny Webb, Kamil Krzemien, Kevin Manfredi) die beste Ausgangsposition im Kampf um den Titel.

Ergebnis, Bol d’Or, Qualifying

1. BMW Motorrad World Endurance, BMW M1000RR, 1:51,658. 2. Yoshimura SERT Motul, Suzuki GSX-R1000, 1:51,665 min. 3. F.C.C. TSR Honda France, Honda CBR1000RR-R, 1:51,864. 4. YART Yamaha, Yamaha YZF-R1, 1:52,047. 5. ERC Endurance Ducati, Ducati Panigale V4R, 1:53,026. 6. KM99, Yamaha YZF-R1, 1:53,285. 7. Kawasaki Webike Trickstar, Kawasaki ZX-10R, 1:53,318. 8. Honda Viltaïs Racing, Honda CBR1000RR, 1:53,470. 9.Tati Beringer, Kawasaki ZX-10R, 1:53,727. 10. Moto AIN, Yamaha YZF-R1, 1:53,761. Ferner: 11. Tecmas-MRP BMW, BMW M1000RR, 1:54,161. 13. National Motos Honda, Honda CBR1000RR, 1:54,408. 14. Bolliger Team Switzerland, Kawasaki ZX-10R, 1:54,477. 16. Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore, 1:55,536. 19. Team Poland, BMW S1000RR, 1:55,872. 20. OG Motorsport World Endurance, Yamaha YZF-R1, 1:56,024. 31. Motobox Kremer, Yamaha YZF-R1, 1:57,288. 33. Junior Team LMS Suzuki, Suzuki GSX-R1000, 1:57,462.

WM-Stand nach drei von vier Rennen

1. F.C.C. TSR Honda France, Honda CBR1000RR-R, 141 Punkte. 2. YART Yamaha, Yamaha YZF-R1, 127. 3. BMW Motorrad World Endurance, BMW M1000RR, 105. 4. Yoshimura SERT Motul, Suzuki GSX-R1000, 81. 5. Kawasaki Webike Strickstar, Kawasaki ZX-10R, 65. 6. Honda Viltaïs Racing, Honda CBR1000RR, 64. 7. Tati Beringer Racing, Kawasaki ZX-10R, 46. 8. ERC Endurance Ducati, Ducati Panigale V4 R, 39. 9. Motobox Kremer Racing, Yamaha YZF-R1, 30. 10. KM99, Yamaha YZF-R1, 27. Ferner: 15. Bolliger Team Switzerland, Kawasaki ZX-10R, 16.

Weltcup-Stand nach zwei von drei Rennen

1. Chromeburner-RAC41-Honda, Honda CBR1000RR, 85 Punkte. 2. National Motos, Honda CBR1000RR, 82. 3. Honda No Limits, Honda CBR1000RR, 80. 4. Tecmas-MRP BMW Racing, BMW M1000RR, 74. 5. Team 33 Louit April Moto, Kawasaki ZX-10R, 65. 6. 3Art Best of Bike, Yamaha YZF-R1, und Wojcik Racing Team STK, Yamaha YZF-R1, beide 53. 8. TRT 27/Bazar 2 La Becane, Suzuki GSX-R1000, 49. 9. Slider Endurance, Yamaha YZF-R1, 48. 10. Junior Team LMS Suzuki, Suzuki GSX-R1000, 25.