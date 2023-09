Tragédia para a equipa Honda: título de Superstock anulado

A final do Campeonato do Mundo de Resistência para motos em Le Castellet teve muito para oferecer aos fãs. Mas o verdadeiro drama teve lugar após a corrida no circuito de 5,6 km.

A 86ª edição do Bol d'Ors no Circuito Paul Ricard, no sul de França, teve uma corrida espetacular com duelos emocionantes, grandes manobras e desistências dramáticas. A F.C.C. TSR Honda teve de enterrar as suas esperanças de título do EWC durante a noite após uma falha de motor na Fireblade. Um pesadelo para Mike di Meglio, Josh Hook e Alan Techer.

Para a Yoshimura SERT Motul (Guintoli, Black, Masson) foi a sua 19ª vitória no clássico em França. A Yamaha também teve todos os motivos para celebrar, uma vez que a YART conquistou o título do Campeonato do Mundo de Resistência com o trio Marvin Fritz, Niccolò Canepa e Karel Hanika - 14 anos após o seu primeiro sucesso em 2009.

Na categoria Superstock, também houve cenas incríveis para admirar, com a Team National Motos (V. Suchet, S. Suchet, Raymond) a perder o que pensava ser um título seguro na categoria de produção, 25 minutos antes do final da corrida, após um defeito técnico na Honda.

A equipa 33 Louit April Moto venceu então a corrida na classe Superstock (Taça do Mundo) em Kawasaki. Como única consolação para a Honda, o título foi para a equipa Chromeburner Rac41, segunda classificada, com Chris Leesch, Jonathan Hardt e Wayne Tessels.

Mas depois da inspeção técnica após a corrida, o choque para a equipa francesa e para o gigante das motos do Japão: desqualificação! O depósito da CBR revelou-se demasiado grande, pelo que esta foi a única medida que restou aos responsáveis. Para recordar: A equipa Bolliger também foi desclassificada do quarto lugar em Le Mans 2022 devido a um problema deste tipo.

Por um lado, a equipa 18 Sapeurs Pompiers com Philipp Steinmayr, entre outros, herdou o segundo lugar na corrida, por outro lado, a equipa Yamaha da Pitlane-Endurance, onde Luca Grünwald também estava a bordo, caiu para o terceiro lugar.

Mas para além da perda do segundo lugar no Bol d'Or, a perda do título de campeão do mundo é provavelmente a maior dor para os Chromeburners, pois um sonho tinha-se tornado realidade para o chefe de equipa Julien Diguet. O novo campeão da categoria Superstock é agora a equipa vencedora de Le Castellet: Team 33 Louit Moto (Kawasaki) com Christian Gamarino, Simone Saltarelli e Kevin Calia.