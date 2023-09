Les pilotes pour les tests rookies du WEC à Bahreïn sont connus

Josh Pierson (Hypercar), Nicolas Varrone (LMP2) et Antoine Doquin (LMGTE Am) ont été nommés pour le Rookie Test du championnat du monde des voitures de sport (FIA WEC) à Bahreïn. Ce test aura lieu le lendemain de la finale de la saison.

La saison 2023 du FIA WEC ne comporte plus qu'une seule course. Il s'agit de la finale de la saison, le 4 novembre à Bahreïn. Mais le lendemain de la course, les moteurs vrombiront à nouveau. En effet, le "Rookie Test" aura lieu au même endroit. Pour cela, le WEC a désigné trois pilotes qui pourront essayer les trois voitures championnes 2023 pendant au moins 30 tours.

Ainsi, la Toyota GR010 Hybrid de la catégorie Hypercar sera pilotée par Josh Pierson. L'Américain a couru dans la catégorie LMP2 ces deux dernières années et a marqué l'histoire en 2022 en devenant le plus jeune participant à participer aux 24h du Mans à l'âge de 16 ans. "Je suis vraiment impatient de vivre ma première expérience dans une hypercar, en particulier avec une équipe comme Toyota, qui est expérimentée et passionnée par le sport", a déclaré Pierson.

Nicolas Varrone pourra tester une Oreca 07 de la catégorie LMP2 à Bahreïn. On ne sait pas encore par quelle équipe, car WRT, Inter Europol Competition et United Autosports peuvent encore théoriquement devenir champions LMP2 du WEC en 2023. Cette année, Varrone est engagé dans la catégorie GTE-Am du WEC et a non seulement remporté le titre avant l'heure au volant d'une Corvette C8.R, mais il a également gagné les 24 Heures du Mans.

La Corvette C8.R est pilotée par Antoine Doquin lors du rookie test à Bahreïn. Le Français court actuellement dans la catégorie LMP3 des European Le Mans Series. "Le FIA WEC ne manque pas de pilotes talentueux. Le fait que Josh, Nicolas et Antoine aient été sélectionnés est une preuve du haut niveau de pilotes que nous avons à la fois en WEC et en ELMS", estime Frédéric Lequien, le patron du WEC. "Nous sommes toujours à la recherche de jeunes talents dans le domaine de l'endurance et nous avons vu par le passé à quel point nos tests rookies peuvent être bénéfiques pour la future carrière des pilotes. Nous sommes impatients de voir comment ils se débrouillent tous les trois derrière le volant à Bahreïn".