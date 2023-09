6h Fuji: Weitere Stimmen zum sechsten WEC-Rennen

Durch den Doppelsieg beim vorletzten Saisonlauf der FIA WEC in Fuji konnte Toyota vorzeitig die Hersteller-WM gewinnen. Auch bei Porsche war die Stimmung nach Platz drei gut. Das sagen die Fahrer zum Rennen in Fuji.

Mike Conway, Kamui Kobayashi und José María López gewannen den sechsten Saisonlauf der Sportwagen-WM (FIA WEC) in Fuji vor den Teamkollegen Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa und Brendon Hartley. Somit ist Toyota bereits vorzeitig Hersteller-Weltmeister. Porsche freute sich über das zweite WEC-Podium der Saison. Bei Peugeot und Cadillac lief das Rennen nicht nach Plan. Das sind ein paar weitere Stimmen zum Rennen der WEC in Fuji.

Kamui Kobayashi - Sieg für Toyota

«Der Doppelsieg war unser Ziel. Unsere Pace war brillant. Es war ein schwieriges Rennen, vor allem nach dem Start, als wir einige Positionen verloren. Es ist hier eine große Herausforderung, Hypercars zu überholen, und es war auch schwierig, die anderen Autos zu überrunden - aber wir haben die Situation gut gemeistert. Wir hatten ein schnelles Auto und ein starkes Team, wir haben keine Fehler gemacht und die Fahrer haben einen tollen Job gemacht. Unser erstes Ziel war es, den Herstellertitel zu gewinnen - und das werden wir jetzt feiern.»

Sébastien Buemi - Platz zwei für Toyota

«Es ist ein perfektes Teamergebnis. Jeder hat großartige Arbeit geleistet und jetzt können wir uns über den Gewinn in der Hersteller-Weltmeisterschaft freuen. Es war ein so knappes Rennen. Ich bin mir sicher, dass die Fans das genossen haben. Unser Auto verlor am Start seine Position und dann verloren wir Zeit, als wir die anderen Hypercars wieder überholen mussten - also beschlossen wir, etwas Kraftstoff zu sparen. Dann hatte Ryo einen sehr starken Stint, der uns wieder in Schlagdistanz brachte.»

Kévin Estre - Platz drei für Porsche

«Platz drei hinter den Toyotas, die heute ein ganz wenig stärker waren als wir: Dieses Ergebnis stimmt mich sehr zufrieden. Wir haben heute ein großartiges Tempo gezeigt und das Rennen verdient vier Stunden lang angeführt. Das war ein gewaltiger Fortschritt, der hier sichtbar wurde. Das stimmt uns sehr positiv. In Bahrain wollen wir genauso gut auftreten – am liebsten sogar noch ein wenig besser.»

Mikkel Jensen - Platz acht für Peugeot

«Es war ein ziemlich frustrierendes Rennen, da wir heute nicht die Performance erbracht haben, die wir erwartet hatten - insbesondere in unserem Auto #93. Wir müssen nun herausfinden, warum uns im Rennen und im freien Training Rhythmus gefehlt hat. Wir haben jetzt noch viel Arbeit vor uns, um unsere Leistung vor dem letzten Rennen der Saison zu verbessern.»

© Porsche Tolle Stimmung: Das Fahrerlager der WEC und der Mount Fuji © Toyota Fuji ist Heimspiel fuer den Toyota GR010 Hybrid © LAT Der Ferrari 499P © Porsche Die beiden Werks-Porsche 963 in Fuji © LAT Wie immer ohne Heckfluegel: Der Peugeot 9X8 © Toyota Heck des Toyota GR010 Hybrid © Porsche Die zwei privaten Porsche 963 vom Hertz Team Jota und Proton Competition © LAT Der Oreca 07 von Alpine aus der LMP2-Klasse © Porsche Der Proton-Porsche 963 Zurück Weiter

Earl Bamber - Platz zehn für Cadillac

«Es war ein enttäuschendes Rennen nach einem soliden Qualifying, welches uns in die Lage versetzte, um ein weiteres Podium zu kämpfen. Da wir ein völlig neues Team in der WEC sind und zum ersten Mal mit diesem Auto auf der Strecke in Fuji waren, lernen wir noch immer. Aber mir nehmen die Lehren aus Fuji mit zum Finale in Bahrain.»