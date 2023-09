Confermati i piloti per i test WEC per esordienti in Bahrain

Josh Pierson (Hypercar), Nicolas Varrone (LMP2) e Antoine Doquin (LMGTE Am) sono stati nominati per il Rookie Test del Campionato Mondiale Endurance per Auto Sportive (FIA WEC) in Bahrain. Questo si svolgerà un giorno dopo il finale di stagione.

Rimane solo una gara nel FIA WEC per la stagione 2023. Si tratta del finale di stagione del 4 novembre in Bahrain. Un giorno dopo la gara, tuttavia, i motori torneranno a rombare. In quell'occasione si svolgerà il cosiddetto "rookie test" nello stesso luogo. Per questo, il WEC ha nominato tre piloti che potranno provare le tre vetture campione del 2023 per almeno 30 giri.

La Toyota GR010 Hybrid della classe hypercar sarà guidata da Josh Pierson. Il pilota statunitense ha gareggiato negli ultimi due anni nella classe LMP2 ed è entrato nella storia nel 2022 quando, all'età di 16 anni, è diventato il più giovane concorrente della 24 Ore di Le Mans. "Non vedo l'ora di fare la mia prima esperienza su una hypercar, soprattutto con un team come Toyota che ha esperienza e passione per questo sport", ha dichiarato Pierson.

Un'Oreca 07 della classe LMP2 potrebbe essere testata da Nicolas Varrone in Bahrain. Non è ancora chiaro da quale squadra, dato che WRT, Inter Europol Competition e United Autosports possono teoricamente ancora diventare campioni WEC LMP2 nel 2023. Varrone gareggia quest'anno nella classe GTE-Am del WEC e potrebbe non solo conquistare il titolo in anticipo con una Corvette C8.R, ma anche vincere la 24h di Le Mans.

La Corvette C8.R è guidata da Antoine Doquin nel test per esordienti in Bahrain. Il francese corre attualmente nella classe LMP3 della European Le Mans Series. "Il FIA WEC non è a corto di piloti di talento. Il fatto che Josh, Nicolas e Antoine siano stati selezionati testimonia l'alto livello dei piloti che abbiamo sia nel WEC che nell'ELMS", ha dichiarato Frédéric Lequien, capo del WEC. "Siamo sempre alla ricerca di giovani talenti nelle gare di durata e abbiamo visto in passato quanto i nostri test per esordienti possano essere utili per le future carriere dei piloti. Non vediamo l'ora di vedere come tutti e tre si comporteranno al volante in Bahrain".