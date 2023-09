Pilotos confirmados para o Teste de Estreantes do WEC no Bahrain

Josh Pierson (Hypercar), Nicolas Varrone (LMP2) e Antoine Doquin (LMGTE Am) foram nomeados para o Teste de Novatos do Campeonato do Mundo de Resistência de Carros Desportivos (FIA WEC) no Bahrain. Este teste terá lugar um dia após o final da época.

Falta apenas uma corrida no FIA WEC para a época de 2023. É o final da época, a 4 de novembro, no Bahrain. No entanto, um dia depois da corrida, os motores voltam a roncar. É nessa altura que terá lugar o chamado "teste para estreantes" no mesmo local. Para o efeito, o WEC já nomeou três pilotos que poderão experimentar os três carros campeões de 2023 durante, pelo menos, 30 voltas.

O Toyota GR010 Hybrid da classe dos hipercarros será conduzido por Josh Pierson. O piloto sediado nos EUA correu na classe LMP2 nos últimos dois anos e fez história em 2022, quando se tornou o mais jovem concorrente de sempre nas 24 Horas de Le Mans, com 16 anos de idade. "Estou realmente ansioso para ter a minha primeira experiência num hipercarro, especialmente com uma equipa como a Toyota, que é experiente e apaixonada pelo desporto", disse Pierson.

Um Oreca 07 da classe LMP2 poderá ser testado por Nicolas Varrone no Bahrein. Ainda não é claro qual a equipa, uma vez que a WRT, a Inter Europol Competition e a United Autosports ainda podem, teoricamente, tornar-se campeãs do WEC LMP2 em 2023. Varrone está a competir na classe GTE-Am do WEC este ano e pode não só conquistar o título antecipadamente com um Corvette C8.R, como também vencer as 24h de Le Mans.

O Corvette C8.R é conduzido por Antoine Doquin no teste de estreantes no Bahrein. O francês corre atualmente na classe LMP3 do European Le Mans Series. "O FIA WEC não tem falta de pilotos talentosos. O facto de Josh, Nicolas e Antoine terem sido seleccionados é uma prova do elevado calibre dos pilotos que temos tanto no WEC como no ELMS", afirma Frédéric Lequien, chefe do WEC. "Estamos sempre à procura de jovens talentos nas corridas de resistência e vimos no passado como os nossos testes para estreantes podem ser benéficos para as futuras carreiras dos pilotos. Estamos ansiosos por ver o desempenho dos três ao volante no Bahrain."