Stoffel Vandoorne conduira l'hypercar Peugeot en 2024

Le Belge a été confirmé par Peugeot comme pilote de pleine saison pour la 9X8 en FIA WEC. Vandoorne a déjà piloté l'hypercar Peugeot lors de la course de Fuji et a été promu pour la saison à venir.

C'était dans l'air depuis un certain temps déjà. Mais c'est maintenant confirmé par Peugeot. Stoffel Vandoorne sera pilote à plein temps de la Peugeot 9X8 dans le championnat du monde des voitures de sport (FIA WEC) à partir de la saison 2024. "Je suis très heureux de rejoindre l'équipe en tant que pilote officiel pour la saison 2024", a déclaré Vandoorne. "J'ai toujours apprécié le FIA WEC et je le connais bien puisque j'y ai couru en 2019 et 2021. Mon objectif a toujours été de revenir dans ce championnat - et maintenant encore plus dans la catégorie hypercar avec autant de constructeurs".

Pour Vandoorne, la Peugeot 9X8 n'est pas un terrain inconnu. Le Belge est actuellement encore pilote de réserve officiel de Peugeot dans le projet WEC. Lors de la course WEC de Fuji à la mi-septembre, il a déjà participé à une course au volant de la 9X8 en remplacement de Nico Müller, blessé. Auparavant, Vandoorne a participé pour la dernière fois au WEC en 2021, au volant de l'Oreca 07 de Jota dans la catégorie LMP2. En 2019, le Belge a participé aux 24 Heures du Mans au volant d'une BR1 dans la catégorie LMP1. En 2022, il a été couronné champion de Formule E.

"Nous sommes fiers de nommer Stoffel Vandoorne pilote officiel du Team Peugeot TotalEnergies", explique Jean-Marc Finot (Senior VP Stellantis Motorsport). "Comme il l'a montré à Fuji, son esprit d'équipe, ses performances et sa régularité sont à la hauteur de ceux de ses coéquipiers".

Les pilotes à plein temps de Peugeot en 2023 dans le WEC sont Paul di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne, Loic Duval, Gustavo Menezes et Nico Müller. Officiellement, Peugeot n'a pas encore confirmé le nom du remplaçant de Vandoorne. Cependant, l'Américain Menezes vient d'annoncer son départ de Peugeot. Peugeot n'a pas encore fait de commentaires à ce sujet.