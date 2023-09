Stoffel Vandoorne guiderà l'hypercar Peugeot nel 2024

Il belga è stato confermato da Peugeot come pilota a tempo pieno per la 9X8 nel FIA WEC. Vandoorne ha già guidato l'hypercar Peugeot nella gara del Fuji e ora è stato promosso per la prossima stagione.

Se ne parlava già da tempo. Ma ora è stato confermato da Peugeot. Stoffel Vandoorne sarà un pilota a tempo pieno della Peugeot 9X8 nel FIA World Sports Car Championship (WEC) per la prossima stagione 2024. "Sono molto entusiasta di unirmi alla squadra come pilota ufficiale per la stagione 2024", ha dichiarato Vandoorne. "Ho sempre apprezzato e conosco bene il FIA WEC, avendovi corso nel 2019 e nel 2021. Il mio obiettivo è sempre stato quello di tornare in questo campionato - e ora ancora di più nella classe delle hypercar con così tanti costruttori".

Per Vandoorne, la Peugeot 9X8 non è un territorio nuovo. Il belga è ancora il pilota di riserva ufficiale di Peugeot nel progetto WEC. In occasione della gara del WEC a Fuji, a metà settembre, ha già gareggiato con la 9X8 in sostituzione dell'infortunato Nico Müller. In precedenza, Vandoorne ha partecipato per l'ultima volta al WEC nel 2021, quando era al volante dell'Oreca 07 di Jota nella classe LMP2. Nel 2019, il belga ha partecipato alla 24 Ore di Le Mans con la BR1 nella categoria LMP1. Nel 2022 si è laureato campione di Formula E.

"Siamo orgogliosi di nominare Stoffel Vandoorne pilota ufficiale del Team Peugeot TotalEnergies", ha dichiarato Jean-Marc Finot (Senior VP Stellantis Motorsport). "Come ha dimostrato al Fuji, il suo spirito di squadra, le sue prestazioni e la sua costanza sono all'altezza di quelle dei suoi compagni di squadra".

I piloti Peugeot a tempo pieno nel WEC per il 2023 sono Paul di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne, Loic Duval, Gustavo Menezes e Nico Müller. Ufficialmente, però, Peugeot non ha ancora confermato chi sostituirà Vandoorne. Tuttavia, lo statunitense Menezes ha appena annunciato la sua partenza dalla Peugeot. Peugeot non ha ancora commentato la notizia.