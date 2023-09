Stoffel Vandoorne vai conduzir o hipercarro da Peugeot em 2024

O belga foi confirmado pela Peugeot como piloto para toda a temporada do 9X8 no FIA WEC. Vandoorne já conduziu o hipercarro da Peugeot na corrida de Fuji e foi agora promovido para a próxima época.

Já há algum tempo que se falava nisso. Mas agora foi confirmado pela Peugeot. Stoffel Vandoorne será piloto a tempo inteiro do Peugeot 9X8 no Campeonato do Mundo de Carros Desportivos (WEC) da FIA para a próxima época de 2024. "Estou muito entusiasmado por me juntar à equipa como piloto oficial para a época de 2024", afirmou Vandoorne. "Sempre apreciei e estou familiarizado com o FIA WEC, tendo corrido lá em 2019 e 2021. O meu objetivo foi sempre regressar a este campeonato - e agora ainda mais à classe dos hipercarros com tantos construtores."

Para Vandoorne, o Peugeot 9X8 não é um território novo. O belga continua a ser o piloto de reserva oficial da Peugeot no projeto WEC. Na corrida do WEC em Fuji, em meados de setembro, ele já competiu no 9X8 como substituto do lesionado Nico Müller. Antes disso, Vandoorne competiu pela última vez no WEC em 2021, quando se sentou no Oreca 07 da Jota na classe LMP2. Em 2019, o belga disputou as 24 Horas de Le Mans no BR1 na categoria LMP1. Em 2022, ele se coroou campeão da Fórmula E.

"Estamos orgulhosos de nomear Stoffel Vandoorne como piloto oficial do Team Peugeot TotalEnergies", disse Jean-Marc Finot (vice-presidente sênior da Stellantis Motorsport). "Como demonstrou em Fuji, o seu espírito de equipa, desempenho e consistência estão à altura dos seus colegas de equipa."

Os pilotos a tempo inteiro da Peugeot no WEC em 2023 são Paul di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne, Loic Duval, Gustavo Menezes e Nico Müller. Oficialmente, no entanto, a Peugeot ainda não confirmou quem irá substituir Vandoorne. No entanto, o norte-americano Menezes acaba de anunciar a sua saída da Peugeot. A Peugeot ainda não se pronunciou sobre o assunto.