Markus Venus diventerà un grande anche in trasferta?

Il Trofeo Sidecar in circuito è una serie che gode di grande popolarità tra i team e gli appassionati. Tuttavia, invece di servire come preparazione per obiettivi più alti come l'IDM Sidecar o il Campionato del Mondo Sidecar, viene utilizzato da alcuni piloti come campo di attività nell'autunno della loro carriera motoristica, mentre altri non hanno l'ambizione di passare alle categorie superiori per una serie di motivi.

Dal punto di vista odierno, Markus Venus sarà una delle poche eccezioni nel 2024. Anche se ha il doppio dell'età dei promettenti tedeschi Lennard Göttlich o Patrick Werkstetter, nella prossima stagione potrebbe sorprendere come nuovo arrivato nell'IDM Sidecar. Tra gli addetti ai lavori, al campione europeo della classe sidecar su pista in erba viene riconosciuto anche un grande talento su strada.

I suoi risultati nel Trofeo Sidecar confermano questa valutazione. In sella a una 1000cc messa a disposizione da Robert Wirth, Venus è salito sul podio otto volte in dieci gare. Nella prima gara del Sidecar Festival di Oschersleben, è riuscito persino a lasciarsi alle spalle il dominatore e vincitore assoluto di questa categoria, l'ex pilota del campionato mondiale e campione tedesco Mike Roscher. Ha concluso la serie al secondo posto.

Come il suo ex passeggero Werkstetter, anche Venus è stato impegnato a fare giri al Pannonia Ring lo scorso fine settimana prima della lunga pausa invernale. Al suo fianco c'era l'esperto austriaco Manfred "Yeti" Wechselberger, con cui aveva già corso con successo a Oschersleben.

Venus, il cui padre Karl è salito sul terzo gradino del podio nel Gran Premio d'Austria di sidecar del 1972 con il copilota Rainer Gundel, potrà contare ancora una volta sul supporto di Robert Wirth nel 2024. Venus utilizzerà la Yamaha LCR con la quale la coppia austro-ceca Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek ha ottenuto il terzo posto assoluto nel campionato tedesco in questa stagione.