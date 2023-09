Le GT World Challenge Europe adapte le format des qualifications

Lors du week-end de course de la GT World Challenge Europe Sprint Cup à Valence, un format de qualification spécial sera utilisé. En raison du nombre de voitures et de la longueur du circuit, il est divisé en groupes.

En raison de la longueur du circuit (4,005 km) et de la participation de 39 voitures - vous pouvez consulter la liste d'entrée ici - le GT World Challenge Europe utilisera un format de qualification adapté à Valence. Au lieu du format habituel de 20 minutes auquel participent toutes les voitures GT3, les essais chronométrés seront divisés en deux blocs de dix minutes.

Dans le premier segment du samedi, les voitures des classes Pro et Gold Cup prendront la piste, tandis que dans le second segment, les bolides GT3 des classes Silver Cup et Bronze Cup seront en piste.

Lors de la deuxième séance de qualification du dimanche, l'ordre des groupes est inversé.

Le résultat combiné des deux segments donnera finalement la grille de départ pour les deux courses dans la région métropolitaine de Valence