Dennis Marschall conquista la pole position in condizioni di bagnato

Le qualifiche della GT World Challenge Europe Sprint Cup di Valencia si sono svolte su pista bagnata. Dennis Marschall in pole position. Valentino Rossi con la BMW in posizione 22 sulla griglia di partenza.

Pole position per una vettura della Bronze Cup nella GT World Challenge Europe Sprint Cup di Valencia. Dennis Marschall ha conquistato la migliore posizione in griglia con l'Audi dell'Attempto Racing che condivide con Andrey Mukovoz. Ha percorso il circuito in 1:30.486 minuti.

Il secondo posto in griglia è andato a Raffaele Marciello. L'asso della Mercedes-AMG si è piazzato a 0,064 secondi da Marschall con la Mercedes-AMG GT3 dell'Akkodis ASP.

Il pilota del DTM Thierry Vermeulen sulla Ferrari dell'Emil Frey Racing ha completato la top three.

Anche Valentino Rossi è stato nel gruppo di testa per gran parte della sessione di qualifiche, ma alla fine è bastato il 22° posto in griglia per il nove volte campione del mondo di motociclismo con la BMW M4 GT3 del WRT.

Poco prima dell'inizio delle qualifiche, il formato delle qualifiche è stato nuovamente modificato. A causa delle condizioni leggermente umide della pista, non è stato eseguito il formato a segmenti previsto, ma tutte le vetture hanno potuto disputare l'intera durata di 20 minuti. Le condizioni della pista avrebbero svantaggiato le vetture del primo segmento. Il formato a segmenti è ancora previsto per domenica.

Risultati (Top 10):

1° Dennis Marschall/Andrey Mukovoz - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3

2° Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy - Akkodis ASP - Mercedes-AMG GT3

3° Thierry Vermeulen/Albert Costa - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

4° Konsta Lappalainen/Giacomo Altoè - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

5° Frédéric Vervisch/Nicolas Baert - Comtoyou Racing - Audi R8 LMS GT3

6° Gilles Magnus/Finlay Hutchison - Comtoyou Racing - Audi R8 LMS GT3

7° Ayhancan Güven/Alex Malykhin - Pure Rxcing - Porsche 911 GT3 R

8° Henrique Chaves/Miguel Ramos - Garage 59 - McLaren 720S GT3

9° Christian Klien/Dean MacDonald - JP Motorsport - McLaren 720S GT3

10° Ricardo Feller/Mattia Drudi - Tresor Orange 1 - Audi R8 LMS GT3