Championnat du monde par équipe de longue piste : Erik Riss sera-t-il le joker allemand ?

La sixième place au championnat allemand de speedway à Güstrow n'était pas exactement ce qu'Erik Riss espérait le week-end dernier. Néanmoins, il y a de quoi se réjouir. L'athlète de Bad Wurzach a été nommé pour la quatrième fois dans l'équipe nationale allemande - et fera partie de l'équipe qui tentera de défendre le titre de l'Allemagne dimanche prochain à Roden, aux Pays-Bas, lors des championnats du monde par équipe de longue piste.

En 2022, Riss a permis à Team Germany de remporter la médaille d'or lors de la finale décisive du "Long Track of Nations", le championnat du monde par équipes sur piste longue, après une période de privations pour les Allemands. En 2017, ils avaient été sacrés champions du monde pour la dernière fois, à Roden, aux Pays-Bas. A l'époque, le double champion du monde individuel en piste longue s'était consacré entièrement à la piste plus courte du speedway et avait tourné le dos à la piste longue. Il n'y a pas eu de retour - tout à fait brillant - dans l'équipe avant 2022. Avant cela, Riss était présent en 2014 à Forssa en Finlande et en 2015 à Mühldorf en Bavière. Alors que l'Allemagne était revenue du Grand Nord avec l'or, elle n'avait obtenu "que" la deuxième place à Mühldorf. Mais à l'époque aussi, Riss avait tiré les marrons du feu pour les Allemands et remporté le barrage pour l'argent contre les Finlandais.

Entre-temps, le mode a changé : Les points obtenus lors des manches préliminaires déterminent uniquement si une nation accède à la finale des deux meilleures équipes ou si elle doit lutter pour les places 3 et 4. Dans ce cas, le championnat du monde recommence pour ainsi dire à zéro. Seul le résultat de la finale est décisif, indépendamment des points accumulés auparavant. "Il faut toujours beaucoup de chance au moment décisif", explique le manager de l'équipe Josef Hukelmann. Il a déjà mené l'équipe allemande au titre à neuf reprises. Le numéro 10 devrait être tout sauf une tâche facile.

Outre Riss, Martin Smolinski d'Olching, redevenu champion du monde dimanche dans la compétition individuelle, Jörg Tebbe de Dohren et Stephan Katt de Neuwittenbek défendront les couleurs allemandes. Pour cause de blessure et de maladie, Michael Härtel/Dingolfing, Max Dilger/Lahr et Lukas Fienhage/Lohne, trois pilotes qui ont déjà participé et remporté divers titres allemands aux championnats du monde par équipe, n'ont pas pu être nommés. Le quatuor allemand devra s'imposer à Roden contre les Pays-Bas, les Britanniques, la France, la Finlande, la République tchèque et le Danemark. Trois coureurs d'une nation se battront à chaque fois contre trois d'une autre. "Nous irons à Roden avec respect et humilité", a déclaré Hukelmann. En tant qu'actif, Riss, qui estime que les Britanniques sont les plus grands concurrents, a une approche un peu différente et une très grande motivation : "Je veux que nous remportions à nouveau l'or".

Pourtant, le Souabe, qui participe pour la première fois à la course sur la piste de Roden, a été loin d'être chanceux cette année : "C'était ma pire saison jusqu'à présent. J'ai été absent deux mois pour cause de maladie". Riss souffrait d'une pression cérébrale trop élevée, probablement provoquée par un virus. Cela a à son tour entraîné un gonflement du nerf optique gauche et une sorte de brouillard devant l'œil : "J'ai suivi un traitement et je suis en voie de guérison". Hukelmann fait confiance à Riss : "Par le passé, il a toujours été une garantie de points fiable. Et Erik peut mordre quand il le faut".