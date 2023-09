Campionato del mondo a squadre su pista lunga: Erik Riss sarà il jolly tedesco?

Il 28enne Erik Riss, di Bad Wurzach, è stato nominato per la Germania per i Campionati Mondiali a squadre di pista lunga di Roden. Finora la sua stagione è stata altalenante a causa di una malattia.

Il 6° posto nel Campionato tedesco di velocità a Güstrow non è stato esattamente quello che Erik Riss sperava di ottenere lo scorso fine settimana. Tuttavia, c'è motivo di essere felici. Il corridore di Bad Wurzach è stato nominato per la quarta volta nella squadra nazionale tedesca e cercherà di difendere il titolo per la Germania come parte della squadra ai Campionati Mondiali a squadre su pista lunga di Roden, nei Paesi Bassi, domenica prossima.

Nel 2022, Riss si è assicurato la medaglia d'oro per il Team Germania con la vittoria nell'importantissima finale di un giorno del "Long Track of Nations", il Campionato mondiale a squadre su pista lunga, dopo un periodo di privazioni per i tedeschi. Il 2017 è stata l'ultima volta in cui sono stati campioni del mondo, tra l'altro a Roden, nei Paesi Bassi. All'epoca, il due volte campione del mondo individuale di pista lunga si era dedicato completamente alla pista più corta dello speedway e aveva voltato le spalle alla pista lunga. Riss è tornato in squadra - in modo piuttosto brillante - solo nel 2022, prima di gareggiare a Forssa, in Finlandia, nel 2014 e a Mühldorf, in Baviera, nel 2015. Mentre la Germania è tornata dall'estremo nord con l'oro, a Mühldorf è stato "solo" sufficiente per il secondo posto, ma Riss ha anche allora tolto i carboni dal fuoco per i tedeschi e ha vinto la medaglia d'argento contro i finlandesi nel jump-off.

Nel frattempo, la modalità è cambiata: I punti ottenuti nelle manche preliminari decidono solo se una nazione accede alla finale delle due squadre meglio piazzate o se deve lottare per il terzo e quarto posto. Poi il campionato del mondo ricomincia da capo, per così dire. È solo l'esito della finale a decidere, indipendentemente dai punti raccolti in precedenza. "C'è sempre bisogno di molta fortuna nel momento decisivo", afferma il team manager Josef Hukelmann. Ha già portato la squadra tedesca al titolo per nove volte. Il numero 10 sarà probabilmente un compito tutt'altro che facile.

Oltre a Riss, rappresenteranno i colori tedeschi Martin Smolinski di Olching, che domenica si è laureato nuovamente campione del mondo nella gara individuale, Jörg Tebbe di Dohren e Stephan Katt di Neuwittenbek. A causa di infortuni e malattie, Michael Härtel di Dingolfing, Max Dilger di Lahr e Lukas Fienhage di Lohne, tre corridori che in passato hanno già vinto diversi titoli mondiali a squadre tedeschi, non hanno potuto essere nominati. Il quartetto tedesco dovrà competere a Roden contro Paesi Bassi, Gran Bretagna, Francia, Finlandia, Repubblica Ceca e Danimarca. Tre corridori di ogni nazione combatteranno contro tre di un'altra. "Andremoa Roden con rispetto e umiltà", dice Hukelmann. Come corridore attivo, Riss, che considera i britannici come la più grande competizione, ha un approccio leggermente diverso e molta motivazione: "Voglio che vinciamo di nuovo l'oro".

Ma lo svevo, che gareggia per la prima volta sulla pista di Roden, è stato tutt'altro che fortunato quest'anno: "È stata la mia peggiore stagione finora. Sono stato fuori per due mesi a causa di una malattia". Riss ha sofferto di un'eccessiva pressione intracranica, probabilmente causata da un virus. Questo ha portato a un rigonfiamento del nervo ottico sinistro e a una sorta di nebbia davanti all'occhio: "Sono stato curato e sono in via di guarigione". Hukelmann ha fiducia in Riss: "In passato è sempre stato un playmaker affidabile. Ed Erik sa mordere quando serve".