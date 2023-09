Campeonato do Mundo de Equipas de Pista Longa: será Erik Riss o wild card alemão?

O 6º lugar no Campeonato Alemão de Velocidade em Güstrow não foi exatamente o que Erik Riss esperava no fim de semana passado. No entanto, há razões para estar contente. O piloto de Bad Wurzach foi nomeado para a equipa nacional alemã pela quarta vez - e vai tentar defender o título para a Alemanha como parte da equipa no Campeonato Mundial de Equipas de Pista Longa em Roden, na Holanda, no próximo domingo.

Em 2022, Riss garantiu a medalha de ouro para a equipa alemã com a sua vitória na importante final de um dia do "Long Track of Nations", o Campeonato do Mundo por Equipas em pista longa, após um período de privação para os alemães. Em 2017, foi a última vez que se sagraram campeões do mundo, aliás em Roden, na Holanda. Nessa altura, o bicampeão mundial individual de pista longa tinha-se dedicado totalmente à pista de velocidade mais curta e virou as costas à pista longa. Riss só regressou à equipa - de forma brilhante - em 2022, antes de competir em Forssa, na Finlândia, em 2014, e em Mühldorf, na Baviera, em 2015. Enquanto a Alemanha regressou do extremo norte com o ouro, foi "apenas" suficiente para o segundo lugar em Mühldorf, mas Riss também tirou as brasas da fogueira para os alemães e ganhou a medalha de prata contra os finlandeses no salto.

Entretanto, a modalidade mudou: Os pontos conquistados nas eliminatórias apenas decidem se um país entra na final entre as duas equipas mais bem classificadas ou se tem de lutar pelo terceiro e quarto lugares. Depois, o campeonato do mundo começa de novo, por assim dizer. Só o resultado da final é que decide, independentemente dos pontos conquistados anteriormente. "É sempre necessária muita sorte no momento decisivo", diz o chefe de equipa Josef Hukelmann. Ele já levou a equipa alemã ao título nove vezes. O número 10 não deve ser uma tarefa fácil.

Para além de Riss, Martin Smolinski, de Olching, que voltou a ser campeão do mundo na competição individual no domingo, Jörg Tebbe, de Dohren, e Stephan Katt, de Neuwittenbek, vão representar as cores alemãs. Devido a lesão e doença, Michael Härtel, de Dingolfing, Max Dilger, de Lahr, e Lukas Fienhage, de Lohne, três cavaleiros que já ganharam vários títulos de Campeões do Mundo por equipas alemãs no passado, não puderam ser nomeados. Em Roden, o quarteto alemão terá de competir com a Holanda, os britânicos, a França, a Finlândia, a República Checa e a Dinamarca. Três cavaleiros de cada país lutarão contra três de outro. "Vamos para Roden com respeito e humildade", diz Hukelmann. Como cavaleiro ativo, Riss, que considera os britânicos a sua maior competição, tem uma abordagem ligeiramente diferente e muita motivação: "Quero que ganhemos novamente o ouro".

No entanto, o suábio, que compete pela primeira vez na pista de Roden, teve tudo menos sorte este ano: "Foi a minha pior época até agora. Estive de baixa durante dois meses devido a doença". Riss sofreu de uma pressão intracraniana excessiva, provavelmente provocada por um vírus. Isto levou a um inchaço do nervo ótico esquerdo e a uma espécie de nevoeiro à frente do olho: "Fiz tratamento e estou a recuperar." Hukelmann confia em Riss: "No passado, ele sempre foi um base fiável. E o Erik sabe morder quando é preciso".