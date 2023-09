Championnats du monde par équipe de longue piste : voici les adversaires des Allemands

En 2010, Martin Smolinski a fait ses débuts dans l'équipe nationale allemande de longue piste à Morizes, où il a tout de suite remporté l'or, avant de réitérer son exploit l'année suivante à Scheeßel. Smolinski faisait également partie - après l'argent en 2016 - de l'équipe victorieuse Team Germany, qui avait déjà laissé le reste du monde derrière elle à Roden en 2017. En 2019, il est rentré de Vechta avec la médaille de bronze. Avec six participations, Smolinski est désormais le troisième pilote du DMSB à avoir participé le plus souvent, derrière Stephan Katt (11) et Jörg Tebbe (9), qui seront également présents dimanche à Roden. Le quatuor allemand est complété par Erik Riss qui, avec sa quatrième participation, dépasse son père Gerd dans la liste des éternels.

Ce que le manager de l'équipe Jupp Hukelmann apprécie chez Smolinski, son capitaine de cette année ? "Sa franchise", dit-il. "Martin est quelqu'un qui peut donner un apport positif à l'équipe, un bon motivateur". Smolinski est aussi une personne qui n'abandonne jamais : "Il se bat toujours pour revenir".

Ces qualités seront utiles à Roden. En effet, plusieurs nations ont rassemblé des troupes puissantes. "Il ne faut vraiment sous-estimer aucune nation, quelle qu'elle soit", déclare également Smolinski.

L'équipe allemande disputera la course d'ouverture dimanche, le départ étant donné à 13h30, contre les Finlandais. Suivront les Français, les Danois et les Tchèques. Les manches 5 et 6 avec les Néerlandais et les Britanniques devraient être décisives. Après les manches, les résultats seront additionnés : Les deux équipes ayant obtenu le plus de points disputent la finale, les troisième et quatrième la manche décisive pour le bronze. Seuls les rangs 5 à 7 seront départagés par les points obtenus lors de la manche préliminaire. Les places 1 à 4 sont attribuées lors des deux courses de placement.

Les équipes :

Allemagne : Martin Smolinski, Erik Riss, Jörg Tebbe, Stephan Katt

République tchèque : Josef Franc, Hynek Stichauer, Jan Malek

Danemark : Kenneth Kruse Hansen, Jacob Bukhave, Tobias Thomsen, Morten Qvistgaard

Finlande : Tero Aarnio, Henri Ahlbom, Jesse Mustonen, Topi Mustonen

France : Gaétan Stella, Mathias Trésarrieu, Jordan Dubernard, Steven Labouyrie

Grande-Bretagne : Chris Harris, Andrew Appleton, Zach Wajtknecht, Paul Hurry

Pays-Bas : Romano Hummel, Dave Meijerink, Jannick de Jong, Mika Meijer