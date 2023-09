Campeonato do Mundo de Equipas de Pista Longa: estes são os adversários dos alemães

"Não devemos subestimar nenhuma nação", diz o capitão da Alemanha, Martin Smolinski, antes da final do Campeonato do Mundo de Pista Longa por Equipas, no próximo domingo, em Roden, na Holanda.

Em 2010, Martin Smolinski fez a sua estreia na equipa nacional alemã de pista longa em Morizes, ganhou logo o ouro e repetiu o sucesso no ano seguinte em Scheeßel. Smolinski - depois de ter conquistado a prata em 2016 - também fez parte da vitoriosa Equipa da Alemanha, que já tinha deixado o resto do mundo para trás uma vez, em Roden, em 2017. Em 2019, regressou a casa em Vechta com a medalha de bronze. Com seis participações, Smolinski é agora o terceiro piloto da DMSB com mais participações - atrás de Stephan Katt (11) e Jörg Tebbe (9), que também estará presente em Roden no domingo. O quarteto alemão é completado por Erik Riss, que ultrapassou o pai Gerd na lista eterna com a sua quarta presença.

O que é que o treinador da equipa, Jupp Hukelmann, aprecia em Smolinski, o capitão deste ano? "A sua abertura", diz ele. "O Martin é alguém que pode dar um contributo positivo à equipa, um bom motivador." Smolinski também é uma pessoa que nunca desiste, diz ele: "Ele sempre luta para voltar."

Estas qualidades serão necessárias em Roden. Porque várias nações reuniram tropas poderosas. "Não se pode subestimar nenhuma nação, seja ela qual for", diz Smolinski.

A equipa alemã disputará a prova de abertura contra os finlandeses, no domingo, a partir das 13h30m. Seguem-se os franceses, os dinamarqueses e os checos. As corridas 5 e 6 com os holandeses e os britânicos são susceptíveis de serem decisivas. Após as mangas, os resultados serão somados: As duas equipas com mais pontos disputam a final, a terceira e a quarta melhores disputam a medalha de bronze. Apenas os lugares 5 a 7 serão decididos pelos pontos obtidos nas eliminatórias. Os lugares 1 a 4 serão disputados nas duas corridas de colocação.

As equipas:

Alemanha: Martin Smolinski, Erik Riss, Jörg Tebbe, Stephan Katt

República Checa: Josef Franc, Hynek Stichauer, Jan Malek

Dinamarca: Kenneth Kruse Hansen, Jacob Bukhave, Tobias Thomsen, Morten Qvistgaard

Finlândia: Tero Aarnio, Henri Ahlbom, Jesse Mustonen, Topi Mustonen

França: Gaétan Stella, Mathias Trésarrieu, Jordan Dubernard, Steven Labouyrie

Grã-Bretanha: Chris Harris, Andrew Appleton, Zach Wajtknecht, Paul Hurry

Países Baixos: Romano Hummel, Dave Meijerink, Jannick de Jong, Mika Meijer