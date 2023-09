Mühldorf: Susto en la final por equipos - Venus gana

El enfrentamiento del Campeonato del Mundo de Pista Larga había atraído a un público considerable a Mühldorf y los espectadores presentes también presenciaron un emocionante deporte en las clases del programa de apoyo. En la clase internacional de sidecares, el MSC Mühldorf había conseguido inscribir a los mejores equipos del sur de Alemania unas semanas antes del campeonato alemán que se celebrará en Herxheim el 3 de octubre.

Los ganadores de la primera manga fueron Markus Brandhofer y Markus Venus. En la tercera manga, Imanuel Schramm abandonó en la salida y Venus se puso en cabeza, pero de repente bajó el ritmo. "Se me rompió el amortiguador de dirección y es casi imposible ir rápido sin él. Estaba delante y lo intenté en la recta de atrás y también en la curva, pero entonces pensé 'no'. Cuando los demás vienen por detrás, no sabes con seguridad a uno o dos metros cómo va a golpear el manillar y eso era demasiado peligroso para mí", explicó Markus la situación a SPEEDWEEK.com. "Vi que Immel Schramm iba por el interior y me llevé el único punto a casa".

Venus perdió cuatro puntos con el defecto técnico, mientras que Markus Brandhofer consiguió su segunda victoria en la tercera carrera. Brandhofer llegó a la final con 14 de 15 puntos y como favorito para ganar la jornada. Entonces llegó el momento del shock: tras una colisión Brandhofer se estrelló, su copiloto Sandra Mollema se rompió la clavícula y se espera que sea operada el martes.

Markus Venus con Markus Eibl se aseguraron la victoria final en la carrera de repetición por delante de Imanuel Schramm y Nadin Löffler, que fueron terceros en la general. Curiosidad en el podio: Markus Venus e Immel Schramm perdieron puntos por defecto técnico, Markus Brandhofer por caída.

En los solistas nacionales, Dominik Werkstetter, que había ganado todas las series, recibió una segunda advertencia y, por tanto, la descalificación en la final tras un vuelco. Esto significó que Dennis Helfer también pudo llevarse la victoria del día al ganar la final, por delante de Werkstetter. El tercer clasificado, Sebastian Adorjan, fue descalificado una vez.

Resultados de la carrera en pista de arena de Mühldorf:



Equipos internacionales:

1º Markus Venus/Markus Eibl (D), 16 puntos

2º Markus Brandhofer/Sandra Mollema (D/NL), 14 puntos

3º Imanuel Schramm/Nadin Löffler (D), 12 puntos

4º Raphael San Millan/Benedikt Zapf (D), 9

5º Karl Keil/David Kersten (D), 8

6º Achim Neuendorf/Johannes Schnaitter (D), 6

7º Andreas Horn/Jack Düringer (D), 5

8º Manuel Meier/Melanie Meier (D), 2.



Licencia Nacional Solo:

1º Dennis Helfer, 18 puntos

2º Dominik Werkstetter, 15

3º Sebastian Adorjan, 10

4º Louis Tebbe, 10

5º Sam Ensing, 10

6º Sebastian Trapp, 7

7º Magnus Czekely, 4

8º René Hasenfratz, 1