Mühldorf : frayeur lors de la finale de l'attelage - victoire de Venus

La plupart du temps, les abandons et les disqualifications coûtent à la fin les places sur le podium. Dans le cadre de la course sur piste en sable de Mühldorf, pas moins de quatre des six personnes ayant réussi à se hisser dans le top 3 malgré la perte de points.

L'épreuve de force du championnat du monde de longue piste avait attiré une foule considérable à Mühldorf et les spectateurs présents ont également assisté à du sport passionnant dans les classes du programme-cadre. Dans la catégorie internationale des side-cars, le MSC Mühldorf avait réussi à engager les meilleurs attelages du sud de l'Allemagne quelques semaines avant le championnat allemand du 3 octobre à Herxheim.

Les premiers vainqueurs de la course étaient Markus Brandhofer et Markus Venus. Lors de la troisième course, Imanuel Schramm est tombé en panne au départ et Venus a pris la tête, mais a soudainement ralenti. "J'ai cassé l'amortisseur de direction et sans lui, il est presque impossible de rouler vite. J'étais devant et j'ai essayé de monter la ligne droite et d'entrer dans le virage, mais je me suis dit 'non'. Quand les autres arrivent derrière, on ne sait pas exactement à un mètre ou deux comment le guidon va tourner et c'était trop dangereux pour moi", a expliqué Markus à SPEEDWEEK.com. "J'ai vu qu'Immel Schramm était à l'intérieur et j'ai ramené le seul point à la maison".

Avec ce problème technique, Venus a perdu quatre points, tandis que Markus Brandhofer a remporté sa deuxième victoire lors de la troisième manche. Brandhofer a abordé la finale avec 14 points sur 15 et en tant que favori pour la victoire du jour. Puis, c'est la frayeur : après une collision, Brandhofer a chuté, sa copilote Sandra Mollema s'est fracturée la clavicule et devrait être opérée mardi.

Markus Venus et Markus Eibl ont remporté la victoire finale lors de la répétition de la course, devant Imanuel Schramm et Nadin Löffler, qui ont ainsi terminé troisièmes au classement général. Curiosité sur le podium : Markus Venus et Immel Schramm ont perdu des points à cause d'un problème technique, Markus Brandhofer à cause de sa chute.

Chez les solistes nationaux, Dominik Werkstetter, qui avait remporté toutes les manches, s'est vu infliger un deuxième avertissement et donc une disqualification en finale après avoir roulé. Cela a permis à Dennis Helfer de remporter la finale et de s'emparer de la victoire du jour, devant Werkstetter. Le troisième, Sebastian Adorjan, a été éliminé une fois.

Résultats de la course sur piste en sable de Mühldorf :



Attelages internationaux :

1. Markus Venus/Markus Eibl (D), 16 points

2. Markus Brandhofer/Sandra Mollema (D/NL), 14

3. Imanuel Schramm/Nadin Löffler (D), 12

4. Raphael San Millan/Benedikt Zapf (D), 9

5. Karl Keil/David Kersten (D), 8

6. Achim Neuendorf/Johannes Schnaitter (D), 6

7. Andreas Horn/Jack Düringer (D), 5

8. Manuel Meier/Melanie Meier (D), 2



Licence nationale Solo :

1. Dennis Helfer, 18 points

2. Dominik Werkstetter, 15

3. Sebastian Adorjan, 10

4. Louis Tebbe, 10

5. Sam Ensing, 10

6. Sebastian Trapp, 7

7. Magnus Czekely, 4

8. René Hasenfratz, 1