Mühldorf: paura nella finale a squadre - vince Venus

La prova di forza del Campionato del Mondo di Pista Lunga ha portato a Mühldorf una folla considerevole e gli spettatori presenti hanno assistito a uno sport entusiasmante anche nelle classi del programma di supporto. Nella classe internazionale dei sidecar, MSC Mühldorf è riuscita a ingaggiare i migliori team della Germania meridionale poche settimane prima del campionato tedesco di Herxheim del 3 ottobre.

I vincitori della prima manche sono stati Markus Brandhofer e Markus Venus. Nella terza manche, Imanuel Schramm si è ritirato alla partenza e Venus ha preso il comando, ma poi ha improvvisamente rallentato. "Mi si è rotto l'ammortizzatore di sterzo ed è quasi impossibile andare forte senza. Ero davanti e ho provato sul rettilineo posteriore e anche in curva, ma poi ho pensato 'no'. Quando gli altri arrivano da dietro, non puoi sapere con certezza entro un metro o due come colpirà il manubrio e questo era troppo pericoloso per me", ha spiegato Markus a SPEEDWEEK.com. "Ho visto che Immel Schramm era all'interno e ho portato a casa un punto".

Venus ha perso quattro punti a causa del difetto tecnico, mentre Markus Brandhofer ha ottenuto la sua seconda vittoria nella terza gara. Brandhofer è arrivato in finale con 14 punti su 15 e come favorito per la vittoria di giornata. Poi il momento di shock: dopo una collisione Brandhofer è caduto, la copilota Sandra Mollema si è rotta la clavicola e dovrà essere operata martedì.

Markus Venus con Markus Eibl si sono assicurati la vittoria finale nella manche di ripetizione davanti a Imanuel Schramm e Nadin Löffler, che si sono classificati terzi. Curiosità sul podio: Markus Venus e Immel Schramm hanno perso punti a causa di un difetto tecnico, Markus Brandhofer a causa di una caduta.

Nella nazionale solisti, Dominik Werkstetter, che aveva vinto tutte le manche, ha ricevuto una seconda ammonizione e quindi la squalifica in finale dopo un roll-on. Questo ha fatto sì che Dennis Helfer potesse aggiudicarsi la vittoria di giornata vincendo la finale, davanti a Werkstetter. Il terzo classificato, Sebastian Adorjan, è stato squalificato una volta.

Risultati gara su sabbia Mühldorf:



Squadre internazionali:

1° Markus Venus/Markus Eibl (D), 16 punti

2° Markus Brandhofer/Sandra Mollema (D/NL), 14 punti

3° Imanuel Schramm/Nadin Löffler (D), 12 punti

4° Raphael San Millan/Benedikt Zapf (D), 9 punti

5° Karl Keil/David Kersten (D), 8

6° Achim Neuendorf/Johannes Schnaitter (D), 6

7° Andreas Horn/Jack Düringer (D), 5

8° Manuel Meier/Melanie Meier (D), 2.



Licenza Nazionale Solo:

1° Dennis Helfer, 18 punti

2° Dominik Werkstetter, 15

3° Sebastian Adorjan, 10

4° Louis Tebbe, 10

5° Sam Ensing, 10

6° Sebastian Trapp, 7

7° Magnus Czekely, 4

8° René Hasenfratz, 1