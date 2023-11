Locatelli doit attendre : le technicien en chef est absent à Jerez

Les préparatifs pour le championnat du monde Superbike 2024 ne commencent pas de manière optimale pour le pilote officiel Yamaha Andrea Locatelli. Son nouveau technicien en chef, issu du MotoGP, n'a pas non plus le temps de le recevoir lors des deuxièmes tests hivernaux à Jerez.

Le passage de Jonathan Rea chez Yamaha a entraîné une réorganisation des deux équipes au sein du team d'usine. Comme l'ancien technicien en chef d'Andrea Locatelli, l'Australien Andrew Pitt, a été placé aux côtés du champion du monde record et que Phil Marron a rejoint BMW avec Toprak Razgatlioglu, la place aux côtés de l'Italien était vacante.

Avec Tom O'Kane, le chef d'équipe Paul Denning a fait appel à un technicien en chef renommé pour remplacer le jeune Italien. Le Nord-Irlandais est considéré comme un spécialiste de l'électronique et de l'enregistrement des données de la première heure.

Mais comme lors des premiers tests hivernaux des 31 octobre et 1er novembre, O'Kane sera également absent des tests de Jerez lundi et mardi de cette semaine. A la place, c'est Damiano Evangelisti, en fait responsable de Remy Gardner au sein du Junior Team Giansanti Racing (GRT), qui travaillera aux côtés de Locatelli.

"Tom n'est pas encore disponible, donc nous avons Damiano de l'équipe GRT avec nous - Filippo Conti et Damiano lui-même ont gentiment accepté", a révélé Denning. "C'est utile pour lui et pour son travail avec Remy Gardner l'année prochaine, car tout ce qui est testé maintenant sera également disponible pour les gars là-bas. Il a super bien travaillé avec Andrea lors du premier jour de test et s'est parfaitement intégré. C'est une autre raison pour laquelle il est important d'avoir une bonne deuxième équipe. Ce n'est qu'ainsi que nous avons été en mesure d'exploiter également les points forts de cette équipe".

D'ailleurs, l'équipe de test Yamaha avec Cal Crutchlow, pour laquelle O'Kane travaille, est également sur place. Il n'est donc pas très loin de Locatelli.