Locatelli deve aspettare: il capotecnico assente a Jerez

I preparativi per il Campionato Mondiale Superbike 2024 non sono iniziati nel migliore dei modi per il pilota ufficiale Yamaha Andrea Locatelli. Il suo nuovo capo tecnico della MotoGP non ha ancora avuto tempo per lui al secondo test invernale di Jerez.

Il passaggio di Jonathan Rea alla Yamaha ha comportato una riorganizzazione dei due equipaggi del team ufficiale. Poiché il precedente capo tecnico di Andrea Locatelli, l'australiano Andrew Pitt, è stato assegnato al campione del mondo record e Phil Marron è passato alla BMW con Toprak Razgatlioglu, il posto accanto all'italiano è rimasto vacante.

Con Tom O'Kane, il boss della squadra Paul Denning ha portato a bordo del giovane italiano un capo tecnico di fama. Il nordirlandese è considerato uno specialista dell'elettronica e della registrazione dei dati della prima ora.

Tuttavia, come per i primi test invernali del 31 ottobre/1 novembre, O'Kane sarà assente anche dai test di Jerez di lunedì e martedì di questa settimana. Al suo posto, ad affiancare Locatelli ci sarà Damiano Evangelisti, responsabile di Remy Gardner nel team junior Giansanti Racing (GRT).

"Tom non è ancora disponibile per noi, quindi abbiamo con noi Damiano del team GRT - Filippo Conti e Damiano stesso hanno gentilmente accettato", ha rivelato Denning. "Questo è utile per lui e per il suo lavoro con Remy Gardner il prossimo anno, perché tutto ciò che viene testato ora sarà disponibile anche per i ragazzi di lì. Ha lavorato benissimo con Andrea il primo giorno di test e si è inserito perfettamente. Anche per questo è importante avere una buona seconda squadra. Solo così siamo riusciti a sfruttare i punti di forza di questa squadra".

Tra l'altro, anche il test team Yamaha con Cal Crutchlow, per il quale O'Kane lavora, è sul posto. Quindi non è lontano da Locatelli.