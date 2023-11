Locatelli tem de esperar: Chefe técnico ausente em Jerez

Os preparativos para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 não estão a ter o início ideal para o piloto de fábrica da Yamaha, Andrea Locatelli. O seu novo chefe técnico do MotoGP ainda não tem tempo para ele no segundo teste de inverno em Jerez.

A mudança de Jonathan Rea para a Yamaha significou que as duas equipas dentro da equipa de trabalho foram reorganizadas. Como o anterior chefe técnico de Andrea Locatelli, o australiano Andrew Pitt, foi destacado para o campeão do mundo e Phil Marron foi para a BMW com Toprak Razgatlioglu, o lugar ao lado do italiano ficou vago.

Com Tom O'Kane, o chefe de equipa Paul Denning trouxe para o jovem italiano um chefe técnico de renome. O irlandês do norte é considerado um especialista em eletrónica e registo de dados da primeira hora.

No entanto, tal como no primeiro teste de inverno a 31 de outubro/1º de novembro, O'Kane também estará ausente do teste de Jerez na segunda e terça-feira desta semana. Em vez disso, Damiano Evangelisti, que é atualmente responsável por Remy Gardner na equipa júnior Giansanti Racing (GRT), vai trabalhar ao lado de Locatelli.

"O Tom ainda não está disponível para nós, por isso temos o Damiano da equipa GRT connosco - o Filippo Conti e o próprio Damiano concordaram gentilmente", revelou Denning. "Isto é útil para ele e para o seu trabalho com Remy Gardner no próximo ano, porque tudo o que está a ser testado agora também estará disponível para os rapazes de lá. Ele trabalhou muito bem com o Andrea no primeiro dia de testes e adaptou-se perfeitamente. Esta é outra razão pela qual é importante ter uma boa segunda equipa. Foi a única forma de podermos utilizar os pontos fortes desta equipa."

Por acaso, a equipa de testes da Yamaha com Cal Crutchlow, para quem O'Kane trabalha, também está no local. Portanto, ele não está muito longe de Locatelli.