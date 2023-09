Nicolo Bulega: La causa de los fallos en Moto2

Desde 2018, todos los títulos del Campeonato del Mundo de Supersport han sido ganados por antiguos pilotos de Moto2. Este año, además, Nicolo Bulega, Stefano Manzi y Marcel Schrötter son tres pilotos de la categoría media de GP en lo más alto de la clasificación.

Bulega, que cuenta con una tranquilizadora ventaja de 60 puntos sobre el segundo clasificado, Manzi, a falta de seis carreras, correrá para el equipo oficial Ducati en 2024, tomando el relevo de Michael Rinaldi.

La carrera de Bulega en Moto2 terminó tras la temporada 2021, con el italiano varado en la 26ª posición del Campeonato del Mundo con unos míseros doce puntos. En aquel momento, nadie hubiera apostado dinero a que Nico estaría corriendo el Mundial de Superbike junto a Álvaro Bautista en el equipo oficial Ducati en 2024.

"Por aquel entonces estaba hablando con mi mánager sobre la posibilidad de entrar en el paddock de SBK", recuerda Bulega en una entrevista concedida a SPEEDWEEK.com. "Entonces firmamos el acuerdo con Aruba para la categoría Supersport y asumimos que no me quedaría en el Mundial de Supersport, sino que me pasaría a Superbikes. Ahora estamos consiguiendo los objetivos que nos marcamos en 2022. Todo está saliendo como imaginaba".

De 2015 a 2018, Bulega corrió para el Team Sky VR46 KTM en el Campeonato del Mundo de Moto3, consiguiendo 2 poles, 2 podios y 2 vueltas rápidas en carrera. Pero nunca pasó del 7º puesto en el Campeonato del Mundo (2016) en el paddock de GP.

En los tres años siguientes en la categoría de Moto2, primero terminó 17º, luego 20º y después 26º. El piloto de 23 años explica así la tendencia descendente y la falta de éxito: "Nunca he tenido un grupo de gente a mi alrededor como el que tengo ahora. Todos los que están hoy en mi equipo me caen bien. En el pasado, había algunos en el equipo que no me gustaban. El elemento humano en un equipo es muy importante, representa el 60% de los resultados. Mi equipo actual me ayuda mucho a demostrar mi talento".