Offiziell: Neuer Ducati-Teamkollege für Bautista

Nicolo Bulega wird offizieller Ducati-Werksfahrer in der Superbike-WM 2024

Seit Wochen war klar, dass Nicolò Bulega in der Superbike-WM 2024 die Nachfolge von Michael Rinaldi im Ducati-Werksteam Aruba.it antreten wird. Vor wenigen Minuten wurde es offiziell.

Ducati hatte keine Eile, den Teamkollegen von Álvaro Bautista in der Superbike-WM 2024 zu verkünden. Die offizielle Panigale V4R ist begehrt und allein in den eigenen Reihen hat man eine Vielzahl potenzieller Kandidaten. Wie SPEEDWEEK.com bereits seit Wochen berichtet, erhält Supersport-Leader Nicolò Bulega den Zuschlag. Vor wenigen Minuten wurde das von Ducati offiziell bestätigt.

Der 23-Jährige wechselte vor einem Jahr von der Moto2 in das damals neue Supersport-Projekt von Ducati. 2022 wurde Bulega WM-Vierter (neun Podestplätze), in diesem Jahr führt er die Meisterschaft mit neun Siegen und 13 Top-3-Finishs mit 46 Punkten Vorsprung auf Yamaha-Pilot Stefano Manzi souverän an. Es wäre eine große Überraschung, sollte Bulega nicht für den ersten Supersport-Titel von Ducati sorgen.

Parallel wurde Bulega als offizieller Testfahrer für das Ducati-Testteam nominiert und fuhr bei seinen diversen Tests auf Anhieb vielversprechende Rundenzeiten. Spätestens zu diesem Zeitpunkt ließ sich die bevorstehende Beförderung zum Einsatzfahrer erahnen.

«Wir freuen uns, Nicolò Bulega im offiziellen Superbike-Team willkommen zu heißen», sagte Ducati Corse Direktor Gigi Dall’Igna. «Seit der letzten Saison hat Nicolò uns viel Freude bereitet. Er ist ein sehr talentierter Fahrer, und seine Erfahrung – trotz seines jungen Alters – könnte ein entscheidender Faktor bei der Bewältigung dieser faszinierenden und anspruchsvollen Herausforderung sein. Beim Test mit der Ducati Panigale V4R hat er gezeigt, dass er das Potenzial hat, sich mit den besten Superbike-Fahrern zu messen. Dass er sich die Box mit Álvaro Bautista teilt, wird ihm dabei helfen, zu wachsen. Es wird jedoch wichtig für ihn sein, sich auf seine Supersport-Saison zu konzentrieren. Das Aruba.it Racing Team hatte im letzten Jahr das Verdienst, Bulega in ein völlig neues Projekt einzubinden, das Ducati sehr am Herzen liegt. Wir hoffen, dass er seine letzte Saison in der Supersport-WM auf die bestmögliche Art und Weise abschließen kann.»

Die Freude bei Bulega ist verständlicherweise groß, tritt er doch dem erfolgreichsten Team der Superbike-WM bei. «Ich will ehrlich sein: Das ist ein Traum, der wahr wird. Für ein offizielles Team zu fahren, ist der Wunsch eines jeden Fahrers. Bevor ich also über meine Gefühle und Erwartungen spreche, möchte ich mich bei Ducati und Aruba.it bedanken», zeigte sich Bulega demütig. «Und ich bin auch sehr dankbar für die Gelegenheit, die mir bereits in der letzten Saison von Aruba.it und Feel Racing und insbesondere von Stefano Cecconi, Serafino Foti und Daniele Casolari gegeben wurde. Sie wählten mich aus, um eine fantastische Ducati Panigale V2 zu fahren, mit der ich mich sofort wohlfühlte. Ich weiß, wie wichtig diese Gelegenheit ist, und ich werde immer mein Bestes geben, um mich zu verbessern, Tag für Tag, mit dem einzigen Ziel, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.»

Gleichzeitig verabschiedete sich Ducati von Michael Rinaldi, der das Team nach der laufenden Saison verlassen wird.