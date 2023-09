Nicolo Bulega : la cause des échecs en Moto2

Depuis 2018, tous les titres du championnat du monde Supersport ont été remportés par d'anciens pilotes de Moto2. Cette année encore, trois pilotes issus de la catégorie GP intermédiaire, Nicolo Bulega, Stefano Manzi et Marcel Schrötter, sont en tête du classement.

Bulega, qui possède une avance rassurante de 60 points sur le deuxième Manzi à six courses de la fin de la saison, courra en 2024 dans l'équipe d'usine Ducati, où il prendra la place de Michael Rinaldi.

La carrière de Bulega en Moto2 s'était terminée après la saison 2021, l'Italien s'était retrouvé bloqué à la 26e place du championnat du monde avec un maigre total de douze points. À l'époque, personne n'aurait parié de l'argent sur le fait que Nico allait courir le championnat du monde Superbike aux côtés d'Alvaro Bautista dans l'équipe d'usine Ducati en 2024.

"À l'époque, je parlais avec mon manager d'aller dans le camp des pilotes SBK", se souvient Bulega dans un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Ensuite, nous avons signé l'accord avec Aruba pour la catégorie Supersport et nous sommes partis du principe que je ne resterais pas dans le championnat du monde Supersport, mais que je passerais en Superbike. Maintenant, nous atteignons les objectifs que nous nous sommes fixés pour 2022. Tout se passe comme je l'avais imaginé".

De 2015 à 2018, Bulega a couru pour l'équipe Sky VR46 KTM en championnat du monde Moto3 et a décroché 2 pôles, 2 podiums et 2 meilleurs tours en course. Mais il n'a jamais dépassé la 7e place au championnat du monde (2016) dans le paddock GP.

Lors des trois années suivantes en Moto2, il s'est classé 17e, puis 20e, puis 26e. Le jeune homme de 23 ans explique ainsi cette tendance à la baisse et ce manque de succès : "Je n'ai jamais eu un groupe de personnes autour de moi comme celui que j'ai maintenant. J'aime tout le monde dans mon équipe actuelle. Par le passé, j'en ai eu dans l'équipe que je n'aimais pas. La composante humaine d'une équipe est très importante, elle représente 60 pour cent des résultats. Mon équipe actuelle m'aide beaucoup à montrer mon talent".