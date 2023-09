Nicolò Bulega: la causa dei fallimenti in Moto2

La classe Moto2 ha dimostrato di essere la scuola ideale per il Campionato del Mondo Supersport, che a sua volta è un ottimo trampolino di lancio per il Campionato del Mondo Superbike. Nicolò Bulega spiega perché sta avendo così tanto successo in questa stagione.

Dal 2018, tutti i titoli del Campionato mondiale Supersport sono stati vinti da ex piloti della Moto2. Anche quest'anno, Nicolò Bulega, Stefano Manzi e Marcel Schrötter sono tre piloti della categoria media GP in testa alla classifica.

Bulega, che ha un rassicurante vantaggio di 60 punti sul secondo classificato Manzi a sei gare dalla fine, correrà per il team Ducati factory nel 2024, subentrando a Michael Rinaldi.

La carriera di Bulega in Moto2 si è conclusa dopo la stagione 2021, con l'italiano bloccato al 26° posto nel Campionato del Mondo con appena dodici punti. All'epoca, nessuno avrebbe scommesso che Nico avrebbe corso il campionato mondiale Superbike al fianco di Alvaro Bautista nel team Ducati factory nel 2024.

"All'epoca parlavo con il mio manager della possibilità di entrare nel paddock della SBK", ha ricordato Bulega in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Poi abbiamo firmato l'accordo con Aruba per la classe Supersport e abbiamo ipotizzato che non sarei rimasto nel Campionato del Mondo Supersport ma sarei passato alle Superbike. Ora stiamo raggiungendo gli obiettivi che ci eravamo prefissati nel 2022. Tutto sta andando come avevo immaginato".

Dal 2015 al 2018, Bulega ha corso per il Team Sky VR46 KTM nel Campionato del Mondo Moto3, conquistando 2 pole, 2 podi e 2 giri veloci in gara. Ma non è mai andato oltre il 7° posto nel Campionato del Mondo (2016) nel paddock dei GP.

Nei tre anni successivi, nella classe Moto2, si è classificato prima 17°, poi 20° e infine 26°. Il 23enne spiega così la tendenza al ribasso e il mancato successo: "Non ho mai avuto un gruppo di persone intorno a me come quello che ho ora. Oggi tutti i membri della mia squadra mi piacciono. In passato, invece, c'era qualcuno che non mi piaceva. L'elemento umano in una squadra è molto importante, rappresenta il 60% dei risultati. La mia squadra attuale mi aiuta molto a mostrare il mio talento".