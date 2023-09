Max Kofler (Ducati) : "Cela ne se passe pas comme prévu".

Quatre points après 14 courses et une 33e place au championnat du monde, ce n'est pas ce que Max Kofler avait prévu pour cette année. Tout le monde pouvait imaginer que le passage du championnat Moto3 au championnat Supersport serait difficile - 2022 a donc été considérée comme une année d'apprentissage.

Max Kofler a marqué ses deux premiers points en championnat du monde lors de la dernière course de l'année précédente à Portimao et a signé un contrat pour 2023 avec le team Ducati D34G de Davide Giugliano. Pour des raisons financières, l'Autrichien ne participe qu'aux courses européennes, la 12e place lors de la deuxième course à Imola est sa meilleure performance à ce jour.

Depuis qu'il est passé de la 250 Moto3 à la Ducati 955, Kofler a été victime, comme beaucoup d'autres pilotes de course, de pompes au bras. Après les courses d'Imola à la mi-juillet, il s'est fait opérer à Saint-Marin, à Most, le vendredi des entraînements était le dixième jour après l'opération, et le dernier week-end de juillet, les points de suture n'avaient même pas encore été retirés. Les six semaines de pause estivale qui ont suivi ont donc été très utiles à Max.

"J'avais modifié mon entraînement, suivi des thérapies et essayé toutes sortes de choses", a raconté le jeune homme de 23 ans à SPEEDWEEK.com. "L'opération était ma dernière option, car si vous coupez quelque chose, ce n'est plus comme avant. J'ai repoussé l'opération aussi longtemps que possible, mais à un moment donné, ce n'était plus possible. Entre-temps, tout a bien cicatrisé".

Enfin remis de l'opération, Kofler a joué de malchance à Magny-Cours et s'est fait balayer en superpole par l'exubérant Can Öncü (Kawasaki Puccetti).

"Il était derrière moi, il voulait se mettre à l'intérieur au virage 14 et je lui ai aussi laissé suffisamment d'espace", a décrit Kofler de la situation. "Pourquoi aurais-je dû me battre à fond dans un tour de qualification, cela n'a aucun sens. Sa roue avant s'est alors repliée au point culminant, il a chuté et est tombé juste sur ma main droite".

Le Turc n'a pas pu se résoudre à présenter des excuses en bonne et due forme. "Il m'a demandé pourquoi j'étais allé à la Clinica pour me faire soigner le bras", a noté Kofler. "Je lui ai dit que c'était parce qu'il m'avait tiré dessus. Il m'a répondu qu'il s'était aussi fait tirer dessus par Montella à Assen et que le Racing était comme ça. J'ai pu bouger ma main en France, mais elle était très douloureuse, c'est pourquoi je n'ai pas pu terminer la deuxième course. J'ai de grosses contusions sur le deuxième et le troisième métacarpe et je vais les ressentir pendant plusieurs semaines. Mais cela ne m'empêchera pas de courir en Aragon".

Le pompage du bras, l'opération, les blessures, le temps d'entraînement perdu : il y a plusieurs raisons pour lesquelles Max Kofler est en retard sur les attentes cette année, y compris sur les siennes.

"Mon objectif était d'être constant dans les points", a décrit Max, "je me sentais bien après avoir marqué mes premiers points à Portimao et je me sens également très bien avec mon équipe. Mais la saison ne se déroule pas comme je l'espérais. Beaucoup de personnes extérieures ne se rendent pas compte de ce qui se passe dans le paddock et de ce qui est en train de se passer. Les gens qui ont plus de recul comprennent ce que c'est. Les critiques viennent aussi souvent de gens qui n'y connaissent rien".