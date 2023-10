Championnats du monde SSP 2024 : les principaux dés sont jetés

L'équipe championne du monde Aruba Ducati promeut Nicolo Bulega dans l'équipe d'usine Superbike. Son successeur est le talent géant espagnol Adrian Huertas, venu de MTM Kawasaki. Le Suisse Marcel Brenner est pressenti pour lui succéder.



Ten Kate Yamaha poursuivra sa collaboration avec le vice-champion du monde Stefano Manzi. L'Italien aura pour voisin de box le Néerlandais Glenn van Straalen.

MV Agusta Reparto Corse maintiendra son duo de pilotes actuel, Marcel Schrötter et Bahattin Sofuoglu. Alors que le Bavarois est déjà assuré de la troisième place au championnat du monde, le Turc se bat pour la cinquième place au classement général.

Motozoo Racing passe de Kawasaki à MV Agusta et continue avec l'Australien Luke Power. Les pilotes du championnat du monde Moto2 Jeremy Alcoba et Sean Kelly sont associés à la deuxième place.

Can Öncü continue avec le team Kawasaki Puccetti et espère renouer avec la période qui a précédé sa terrible blessure au bras, contractée cette année à Assen. L'an dernier, le jeune homme de 20 ans avait terminé troisième du championnat du monde, mais il souffre toujours d'une paralysie radiale du bras droit.

L'équipe d'usine Triumph va s'attacher les services du Britannique Tom Booth-Amos et le faire courir aux côtés du Tchèque Ondrej Vostatek.

On ne sait pas ce qu'il adviendra de Petronas Honda. Le vainqueur de Most Tarran Mackenzie devrait être promu dans le team Superbike, Hafizh Syahrin et Eric Granado y seront selon toute vraisemblance écartés.

L'équipe EAB passe de Yamaha à Ducati et va recruter le Finlandais Niki Tuuli, qui vient de Triumph.

Federico Caricasulo a terminé quatrième du championnat du monde cette année avec Althea Ducati, mais l'Italien aimerait bien reprendre le championnat du monde Superbike, comme il l'a déjà fait lors de la saison 2020, lorsqu'il était vice-champion du monde Supersport l'année précédente.

Les places les plus prometteuses encore disponibles se trouvent chez les équipes Ducati d'Althea, Barni, Orelac et D34G ainsi que chez les équipes Yamaha Evan Bros et GMT94.