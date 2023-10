Campeonato do Mundo SSP 2024: Os dados mais importantes foram lançados

Em muitas equipas de topo do Campeonato do Mundo de Supersport, os pilotos para a próxima época já estão definidos, mesmo que ainda não tenham sido assinados todos os contratos. O SPEEDWEEK.com fornece uma visão geral.

A equipa campeã do mundo Aruba Ducati promove Nicolo Bulega para a equipa de fábrica de Superbike, o seu sucessor será o gigante talento espanhol Adrian Huertas que vem da MTM Kawasaki. O suíço Marcel Brenner está a ser considerado como o seu sucessor.



A Ten Kate Yamaha vai continuar a cooperação com o vice-campeão mundial Stefano Manzi, o italiano vai ter o holandês Glenn van Straalen como seu vizinho de box.

A MV Agusta Reparto Corse vai manter a sua atual dupla de pilotos, Marcel Schrötter e Bahattin Sofuoglu. Enquanto o bávaro já garantiu o terceiro lugar no Campeonato do Mundo, o turco está a lutar pelo quinto lugar na geral.

A Motozoo Racing mudou da Kawasaki para a MV Agusta e continua com o australiano Luke Power. Os pilotos do Campeonato do Mundo de Moto2 Jeremy Alcoba e Sean Kelly estão ligados ao segundo lugar.

Can Öncü continua com a Team Kawasaki Puccetti, na esperança de dar continuidade aos dias que antecederam a lesão no braço em Assen este ano. O jovem de 20 anos foi terceiro no Campeonato do Mundo do ano passado, mas ainda sofre de paralisia radial no braço direito.

A equipa de fábrica da Triumph vai levar o piloto britânico Tom Booth-Amos e deixá-lo correr ao lado do piloto checo Ondrej Vostatek.

Não se sabe o que vai acontecer na Petronas Honda. O vencedor Tarran Mackenzie vai ser promovido para a equipa de Superbike, Hafizh Syahrin e Eric Granado vão, muito provavelmente, ser descartados.

A equipa EAB está a mudar da Yamaha para a Ducati e vai contratar Niki Tuuli, um finlandês que vem da Triumph.

Federico Caricasulo terminou em quarto lugar no Campeonato do Mundo com a Althea Ducati este ano, mas o italiano gostaria de voltar a correr no World Superbike, como fez na época de 2020, quando foi vice-campeão de Supersport no ano anterior.

Os lugares mais promissores ainda disponíveis são os das equipas Ducati Althea, Barni, Orelac e D34G, e os das equipas Yamaha Evan Bros e GMT94.