Stefano Manzi (Yamaha): "¡Esto es una vergüenza!"

2024 será la tercera temporada de Stefano Manzi en el Campeonato del Mundo de Supersport. Como debutante con la Triumph Street Triple 765 RS, terminó sexto en el Campeonato del Mundo con una victoria y cinco podios, mientras que con la Yamaha R6 preparada por Ten Kate, ha conseguido cuatro victorias este año y ha terminado en el podio en 17 carreras. A la vista de este rendimiento, está claro que el ex piloto de Moto2 es uno de los favoritos.

Manzi se ha adaptado bien al campeonato del mundo basado en la producción y también se ha despojado de sus aires de GP. No son sólo las motos y el formato con dos carreras lo que difiere de Moto2, sino también la interacción con los aficionados y entre los pilotos.

"Cuando vienes del paddock de MotoGP, al principio es bastante desconocido", admitió el piloto de 24 años durante su visita al EICMA. "Pero es bonito ver lo que algunos aficionados hacen para venir a las carreras. Estar tan cerca de ellos en el paddock de Superbike es bueno para mí. Saco mucha motivación y energía del contacto con los aficionados".

El calendario también es diferente, más manejable. Hubo muchas críticas al diseño del calendario de 2024, con doce carreras en sólo dos continentes, y también a la elección de los circuitos. El hecho de que Cremona sustituya al tradicional trazado de Imola es una espina clavada para el piloto de VR46.

"El calendario ya es decepcionante: sólo una carrera fuera de Europa es bastante escaso para un campeonato del mundo", coincidió Manzi. "Sería especialmente importante que los fabricantes se presentaran en otros continentes, de lo contrario me gustaría correr en Europa. Sin embargo, no puedo decir mucho sobre Cremona, sólo he estado allí una vez. Pero es una pena que no vayamos a correr en Imola".