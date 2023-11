Stefano Manzi (Yamaha) : "C'est une honte !"

2024 sera la troisième saison de Stefano Manzi dans le championnat du monde Supersport. En tant que rookie avec la Triumph Street Triple 765 RS, il a terminé sixième du championnat du monde avec une victoire et cinq places sur le podium. Avec la Yamaha R6 préparée par Ten Kate, il a remporté quatre victoires et est monté sur le podium de 17 courses cette année. Au vu de ces performances, il est clair que l'ancien pilote de Moto2 fait partie du cercle très fermé des favoris.

Entre-temps, Manzi s'est bien acclimaté au championnat du monde de série et s'est débarrassé de ses allures de GP. Car non seulement les motos et le format à deux courses diffèrent du Moto2, mais les relations avec les fans et entre les pilotes sont également différentes.

"Quand on vient du paddock MotoGP, c'est assez inhabituel au début", a admis le pilote de 24 ans lors de sa visite de l'EICMA. "Mais c'est agréable de voir ce que certains fans prennent sur eux pour venir aux courses. Les côtoyer de si près dans le paddock du Superbike me fait du bien. Je tire beaucoup de motivation et d'énergie du contact avec les fans".

Le calendrier est également différent - plus lisible. La conception du calendrier 2024, avec douze courses sur deux continents seulement, a fait l'objet de nombreuses critiques, tout comme le choix des circuits. Le fait que Crémone remplace la piste traditionnelle d'Imola est une épine dans le pied du pilote VR46.

"Le calendrier est déjà une déception - une seule course en dehors de l'Europe est plutôt maigre pour un championnat du monde", a convenu Manzi. "Il serait particulièrement important pour les constructeurs de se présenter sur d'autres continents, sinon j'aime bien courir en Europe. Je ne peux toutefois pas dire grand-chose sur Crémone, je n'y suis allé qu'une seule fois. Mais c'est dommage que nous ne courions pas à Imola".