Stefano Manzi (Yamaha): "È una vergogna!".

Il 2024 sarà la terza stagione di Stefano Manzi nel Campionato del Mondo Supersport. Da esordiente, in sella alla Triumph Street Triple 765 RS, si è piazzato al sesto posto nel Campionato del Mondo con una vittoria e cinque podi, mentre con la Yamaha R6 preparata da Ten Kate, quest'anno ha conquistato quattro vittorie ed è salito sul podio in 17 gare. Alla luce di queste prestazioni, è chiaro che l'ex pilota della Moto2 è uno dei favoriti.

Manzi si è ormai ambientato bene nel campionato mondiale di serie e ha anche smesso le sue arie da GP. Non sono solo le moto e il formato a due gare a differire dalla Moto2, ma anche l'interazione con i fan e tra i piloti.

"Quando si arriva dal paddock della MotoGP, all'inizio non ci si sente a proprio agio", ha ammesso il 24enne durante la sua visita all'EICMA. "Ma è bello vedere cosa fanno alcuni fan per venire alle gare. Essere così vicino a loro nel paddock della Superbike è positivo per me. Traggo molta motivazione ed energia dal contatto con i fan".

Anche il calendario è diverso, più gestibile. Il calendario 2024 è stato molto criticato per la sua concezione, con dodici gare in due soli continenti, e anche per la scelta dei circuiti. Il fatto che Cremona sostituisca la tradizionale pista di Imola è una spina nel fianco del pilota VR46.

"Il calendario è già una delusione: una sola gara al di fuori dell'Europa è piuttosto scarna per un campionato mondiale", concorda Manzi. "Sarebbe particolarmente importante che i costruttori si presentassero in altri continenti, altrimenti mi piacerebbe correre in Europa. Comunque non posso dire molto su Cremona, ci sono stato solo una volta. Ma è un peccato che non si corra a Imola".