Stefano Manzi (Yamaha): "Isto é uma vergonha!"

Como vice-campeão do Campeonato do Mundo de Supersport de 2023, Stefano Manzi é um dos favoritos para a nova época. O piloto da Ten Kate Yamaha vê muitos aspectos positivos no campeonato baseado na produção, mas tem dificuldades com o calendário.

2024 será a terceira temporada de Stefano Manzi no Campeonato do Mundo de Supersport. Como estreante na Triumph Street Triple 765 RS, terminou em sexto lugar no Campeonato do Mundo com uma vitória e cinco subidas ao pódio, enquanto na Yamaha R6 preparada pela Ten Kate, conquistou quatro vitórias este ano e terminou no pódio em 17 corridas. Tendo em conta este desempenho, é evidente que o antigo piloto de Moto2 é um dos favoritos.

Manzi já se adaptou bem ao campeonato do mundo de produção e também deixou de lado os ares de GP. Não são apenas as motos e o formato com duas corridas que diferem da Moto2, mas também a interação com os fãs e entre os pilotos.

"Quando se vem do paddock de MotoGP, é bastante estranho no início", admitiu o jovem de 24 anos durante a sua visita à EICMA. "Mas é bom ver o que alguns fãs fazem para vir às corridas. Estar tão perto deles no paddock das Superbike é bom para mim. Retiro muita motivação e energia do contacto com os fãs."

O calendário também é diferente - mais fácil de gerir. Houve muitas críticas à conceção do calendário de 2024, com doze corridas em apenas dois continentes, e também à escolha das pistas de corrida. O facto de Cremona substituir a tradicional pista de Imola é um espinho para o piloto do VR46.

"O calendário já é uma deceção - apenas uma corrida fora da Europa é muito pouco para um campeonato mundial", concordou Manzi. "Seria particularmente importante para os construtores apresentarem-se noutros continentes, caso contrário gostaria de correr na Europa. No entanto, não posso dizer muito sobre Cremona, só lá estive uma vez. Mas é uma pena que não vamos correr em Imola."