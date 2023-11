Jett Lawrence (Honda) est le roi de Paris, Roczen P4

40e édition du Supercross de Paris à la Defense Arena : la journée de dimanche a commencé par une surprise de taille, lorsque Grégory Aranda(Yamaha), désormais âgé de 34 ans, a signé le meilleur temps de la superpole, reléguant à la fois Ken Roczen(Suzuki) et Jett Lawrence (Honda). Le samedi, le vétéran français avait déjà montré qu'il était capable de réaliser un tour super rapide à partir de rien.

Hunter Lawrence, à qui son frère cadet Jett avait arraché une possible victoire finale samedi avec une manœuvre musclée, a pris un départ en trombe et a pu contrôler et gagner la première finale depuis la tête. Cette victoire dans la première finale du dimanche était sa première victoire en supercross 450. Son frère cadet Jett, qui avait remporté le classement du samedi, n'a pas pris un bon départ cette fois-ci et a dû s'imposer face à Ken Roczen(Suzuki) en P3. Hunter a finalement dû résister une nouvelle fois aux attaques de son jeune frère, mais il a su garder le contrôle et a claqué la porte de son frère dans le dernier tour. Hunter a remporté sa première victoire de manche devant Jett et Roczen.

L'aîné des deux frères Lawrence a également remporté le holeshot de la deuxième finale, mais il a été intercepté par le Thuringien dès le premier passage rythmé. Roczen a réussi à creuser un écart en début de course et a remporté la deuxième finale haut la main avec une avance de 6,9 secondes sur Jett et Hunter Lawrence.

Dans la troisième finale, Roczen n'est pas sorti parfaitement de la porte, mais dès le premier virage, il a trouvé une ligne intérieure rapide et a pris la tête. Roczen a pris la tête devant Hunter Lawrence, Cooper Webb et Jett Lawrence. Webb a défendu ses lignes contre Jett, mais après que ce dernier ait dépassé Cooper, il aimmédiatementcomblé l'écart avec son frère en P2. Dans la zone des whoops, Jett s'est placé à côté de Hunter, mais a accéléré trop longtemps et a freiné avant le prochain virage à gauche, dans lequel Hunter s'était déjà engagé. Jett a percuté la moto de Hunter, qui s'est retrouvé à terre. Roczen, qui avait déjà pris plusieurs mètres d'avance, aprofitéde cette attaque de son frère. Jett avait maintenant la voie libre en P2 et s'est lancé à la poursuite de Roczen. L'Allemand semblait avoir la situation sous contrôle, mais il a chuté avant la montée d'une colline. Roczen a d'abord dû reculer pour pouvoir redémarrer sa moto. Cela lui a fait perdre beaucoup de temps, ce qui a permis à Jett, Hunter et Webb de passer. Jusqu'à ce moment-là, Ken avait encore des chances intactes de monter sur le podium, mais une nouvelle chute lui a coûté cher, car cette fois-ci il a été relégué en P9. Roczen a certes réussi à remonter à la 6e place, mais cela n'a pas suffi pour monter sur le podium. Webb et Roczen étaient à égalité avec 21 points, mais comme Cooper Webb a obtenu le meilleur résultat avec une deuxième place dans la troisième finale, il a fini sur le podium.

Le dimanche a donc également été malheureux pour Ken Roczen. Après sa chute du samedi, les deux chutes de la troisième finale de Paris lui ont finalement coûté le podium.

Le titre de 'King of Paris' a été remporté de manière souveraine par Jett Lawrence avec 8 points (en SX-Paris, les points sont attribués selon le système olympique, place = point). Pour la première fois dans les 40 ans d'histoire du Supercross Paris, un Australien a remporté le titre de roi (l'Australien Matt Moss avait remporté le titre de prince en 2022). Pour la première fois de l'histoire, le classement par équipe n'a pas été remporté par l'équipe des États-Unis ou de la France, mais par l'équipe 'rest of the world'. Avec la victoire de Jo Shimoda dans la catégorie SX2, ce n'est pas la première fois cette année que ni les Etats-Unis ni la France n'étaient en tête du classement par équipe.

Résultats du SX Paris, dimanche :

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-1-1-2-2-1, 8 points

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 2-2-6-1-3-3, 17 points

3. Cooper Webb (USA), Yamaha, 5-3-3-4-4-2, 21 points

4. Ken Roczen (D), Suzuki, 3-6-2-3-1-6, 21 points

5. Cedric Soubeyras (F), Honda, 4-4-5-6-6-4, 29 points

6. Gregory Aranda (F), Yamaha, 6-5-4-5-5, 30 points

7. Jordi Tixier (F), Honda, 8-7-8-7-9-7, 46 points

8. Adrien Escoffier(F), Husqvarna, 9-8-7-8-7-8, 47 points

9. Thomas Ramette (F), Yamaha, 7-10-14-10-8-9, 58 points

10. Lucas Imbert (F), Yamaha, 11-11-10-9-13-11, 65 points