SX Paris: Jo Shimoda (HRC) überzeugt am Samstag

Bei seinem ersten Einsatz als HRC-Werksfahrer gewann Jo Shimoda beim 40. Supercross Paris die SX2-Tageswertung am Samstag vor Jace Owen (Yamaha). Tom Vialle (KTM) stürzte im ersten Lauf und wurde am Ende Dritter.

Mit einem 1-1-3- Ergebnis gewann der Japaner Jo Shimoda die Auftaktveranstaltung des Supercross Paris in der SX2-Klasse. Für Shimoda war es das erste Rennen in HRC-Diensten. Shimoda war im Herbst von Pro Circuit Kawasaki in das Honda-Werksteam gewechselt. Das erste Finale gewann er mit einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Lokalmatador Tom Vialle (Red Bull KTM) war in der Anfangsphase des ersten Rennens gestürzt und konnte auf P8 nur noch Schadensbegrenzung betreiben. In den beiden anderen Finals konnte Vialle Boden gutmachen. Das zweite Finale gewann erneut Shimoda. Beim Start zum dritten Lauf kam der Japaner nicht gut aus dem Gatter und wurde in einen Sturz verwickelt, so dass er das Feld von hinten aufrollen musste. P3 im dritten Finale reichte dennoch für den Gesamtsieg.

Jace Owen (Yamaha) wurde mit einem 2-3-2-Ergebnis Zweiter und Tom Vialle erreichte mit seinem Sieg im dritten Finale das Podium.

Brian Hsu beendete das erste Finale auf Rang 8. Nach einem Sturz im zweiten Lauf musste der Fantic-Pilot das Rennen aufgeben.

Ergebnis SX2 Paris, Samstag:

1. Jo Shimoda (JAP), Honda, 1-1-3

2. Jace Owen (USA), Yamaha, 2-3-2

3. Tom Vialle (F), KTM, 8-2-1

4. Anthony Bourdon (F), Kawasaki, 4-4-4

…

16. Brian Hsu (D), Fantic, 8-16-DNS