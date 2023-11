Starkes Starterfeld beim Supercross Paris

Das bedeutendste Supercross-Event in Europa wirft seine Schatten voraus. Am kommenden Wochenende wird in der französischen Hauptstadt der 'König von Paris' gekürt und Ken Roczen (Suzuki) tritt als Titelverteidiger an.

Mit Jett und Hunter Lawrence (Honda), Ken Roczen (Suzuki), Cooper Webb (Yamaha), Justin Brayton (Honda) und vielen anderen Stars bietet das am kommenden Wochenende stattfindende Supercross Paris auch in diesem Jahr hochklassige Fahrerfelder in beiden Klassen.

In der 250er darf man auf den Auftritt des Japaners Jo Shimoda auf der Honda gespannt sein. Er wird u.a. gegen Lokalmatador Tom Vialle (Red Bull KTM) und den Australier Matt Moss (Kawasaki) antreten.

Ken Roczen (Suzuki) tritt in Paris als Titelverteidiger an. Er setzte sich 2022 gegen Eli Tomac (Yamaha) durch und holte damals noch auf der Genuine Honda den Titel 'König von Paris'. Aber auch in der SX2-Klasse wird mit Brian Hsu (Yamaha) wieder ein deutscher Pilot am Startgatter stehen.

Interessant werden auch die Wildcardeinsätze von Josh Varize (SX1) und Thomas Do (SX2) auf dem Stark Varg Elektrobike.

Alle Rennen können am Freitag und Samstag über das Portal www.mxgp-tv.com verfolgt werden. Die Übertragung am Samstag beginnt 19 Uhr, am Samstag ab 14 Uhr. Der Zugang für die Liveübertragungen für das gesamte Supercross-Wochenende in Paris kostet 12,99. Je nach Zahlungsmethode fallen Nebenkosten an, so dass sich der Preis z.B. mit Zahlung via Paypal in Deutschland auf 14,03 € erhöht.

Starterliste SX1:

#2 Cooper Webb (USA), Yamaha Star Racing

#6 Thomas Ramette (F), Yamaha GSM Dafy Michelin

#10 Justin Brayton (USA ), Honda France, SR Suttel

#18 Jett Lawrence (AUS), American Honda Red Bull

#20 Gregory Aranda (F), Yamaha GSM Dafy Michelin

#46 Justin Hill (USA), Bud Racing Kawasaki

#12 Justin Starling (USA), Honda FR25-Suttel

#72 Lucas Imbert (F), Yamaha New Bike

#85 Cédric Soubeyras (F), MM85 CBO Honda

#94 Ken ROCZEN (D), Suzuki HEP Progressive

#96 Hunter Lawrence (AUS), American Honda Red Bull

#137 Adrien Escoffier (F), Husqvarna CRC

#727 Boris Maillard (F), Suzuki Johannes-Bikes

#848 Joan Cros (E), Seakings Kawasaki Euromoto85

#911 Jordi TIXIER (F), Honda Nils

#589 Killian Poll (F), KTM

SX2 International:

#1 Matt Moss (AUS) Kawasaki Bud Racing

#28 Tom Vialle (F), KTM Red Bull Factory

#30 Jo Shimoda (JPN), American Honda

#43 Cullin Park (USA, Honda SR Motoblouz Ship to Cycle

#389 Jules Pietre (F), Yamaha

#401 Jace Owen (USA) Yamaha GSM Dafy Michelin

#335 Enzo Polias (F), KTM Milwaukee

#945 Anthony Bourdon (F), Bud Racing Kawasaki

SX2 SX Tour:

#11 Calvin Fontavielle (F), KTM TMX

#22 Mickaël Lamarque (F), KTM

#42 Josh Varize (USA) Stark Varg Wildcard

#81 Brian Hsu (D), Yamaha

#141 Maxime Desprey (F), Yamaha GSM Dafy Michelin

#225 Charles Lefrancois (F), Honda SR Motoblouz Ship to Cycle

#236 Anthony Grosejan (F), Kawasaki)

#388 Andrea Bonifacio (F), Husqvarna

#420 Pierre Lozzi (F), Kawasaki

#505 Dorian Koch (F), KTM

#751 Germain Jamet (F), Yamaha

#773 Thomas Do (F), Stark Varg Wildcard

#938 Maxence Mora (F), Kawasaki

#965 Hugo Manzato (F), Husqvarna