Jett Lawrence (Honda) è il re di Parigi, Roczen P4

La 40ª edizione del Supercross di Parigi all'Arena La Defense: la domenica è iniziata con una grande sorpresa, quando l'ormai 34enne Gregory Aranda(Yamaha) ha fatto segnare il miglior tempo della Superpole e ha relegato sia Ken Roczen(Suzuki) che Jett Lawrence (Honda) al secondo posto. Il veterano francese aveva già dimostrato sabato di poter realizzare un giro superveloce dal nulla.

Hunter Lawrence, a cui il fratello minore Jett ha strappato una potenziale vittoria finale con una difficile manovra il sabato, ha fatto una partenza fulminea ed è stato in grado di controllare e vincere la prima finale dalla testa. Questa vittoria nella prima finale della domenica è stata la sua prima vittoria nel 450 Supercross. Suo fratello minore Jett, che ha vinto la classifica di sabato, non è partito bene questa volta e ha dovuto lottare con Ken Roczen(Suzuki) per la P3. Alla fine Hunter ha dovuto respingere gli attacchi del fratello minore, ma ha mantenuto la lucidità e ha sbattuto la porta al fratello all'ultimo giro. Hunter ha conquistato la sua prima vittoria in gara davanti a Jett e Roczen.

Il maggiore dei due fratelli Lawrence ha conquistato l'holeshot anche per la seconda finale, ma è stato raggiunto dal turingio già nella prima sezione ritmica. Roczen è stato in grado di recuperare il gap all'inizio della gara e ha vinto la seconda finale con un vantaggio di 6,9 secondi su Jett e Hunter Lawrence.

Nella terza finale, Roczen non è uscito perfettamente dal cancello, ma ha trovato una linea interna veloce nella prima curva e ha preso il comando. Roczen ha preceduto Hunter Lawrence, Cooper Webb e Jett Lawrence. Webb ha difeso le sue linee contro Jett, ma dopo che Jett ha passato Cooper, haimmediatamentecolmato il divario dal fratello in P2. Alla Whoops, Jett ha affiancato Hunter, ma ha accelerato troppo e ha frenato prima della successiva curva a sinistra, in cui Hunter aveva già svoltato. Jett ha urtato la moto di Hunter, facendolo cadere. Abeneficiaredell'attacco del fratello è stato Roczen, che aveva già accumulato un vantaggio di diversi metri. Jett aveva ormai la strada spianata verso la P2 e si mise all'inseguimento di Roczen. Il tedesco sembrava avere la situazione sotto controllo, ma è caduto prima della salita di una collina. Roczen ha dovuto fare marcia indietro per poter riavviare la sua moto. Questo gli è costato molto tempo, permettendo a Jett, Hunter e Webb di passare. Fino a questo punto, Ken aveva ancora la possibilità di salire sul podio, ma un'altra caduta gli è costata cara, visto che questa volta è sceso in P9. Anche se Roczen è riuscito a risalire fino al 6° posto, questo non è stato più sufficiente per il podio. Alla fine Webb e Roczen erano a pari merito a 21 punti, ma poiché Cooper Webb ha ottenuto il risultato migliore con il secondo posto nella terza finale, è salito sul podio.

Di conseguenza, la domenica è stata sfortunata anche per Ken Roczen. Dopo la caduta di sabato, le due cadute nella terza finale di Parigi gli sono costate il podio.

Alla fine, Jett Lawrence ha conquistato il titolo di "Re di Parigi" con 8 punti (i punti vengono assegnati nella SX-Parigi secondo il sistema olimpico, posto = punto). Per la prima volta nei 40 anni di storia del Supercross di Parigi, un australiano ha vinto il titolo King (l'australiano Matt Moss aveva vinto il titolo Prince nel 2022). Per la prima volta nella storia, la classifica a squadre non è andata al Team USA o alla Francia, ma al Team "resto del mondo". Grazie alla vittoria di Jo Shimoda nella classe SX2, per la prima volta quest'anno né gli Stati Uniti né la Francia hanno conquistato la vetta della classifica a squadre.

Risultati SX Parigi, domenica:

1° Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-1-1-2-2-1, 8 punti

2° Hunter Lawrence (AUS), Honda, 2-2-6-1-3-3, 17 punti

3° Cooper Webb (USA), Yamaha, 5-3-3-4-4-2, 21 punti

4° Ken Roczen (D), Suzuki, 3-6-2-3-1-6, 21 punti

5. Cedric Soubeyras (F), Honda, 4-4-5-6-6-4, 29 punti

6° Gregory Aranda (F), Yamaha, 6-5-4-5-5, 30 punti

7° Jordi Tixier (F), Honda, 8-7-8-7-9-7, 46 punti

8° Adrien Escoffier(F), Husqvarna, 9-8-7-8-7-7-8, 47 punti

9° Thomas Ramette (F), Yamaha, 7-10-14-10-8-9, 58 punti

10° Lucas Imbert (F), Yamaha, 11-11-10-9-13-11, 65 punti