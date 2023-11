Jett Lawrence (Honda) é o Rei de Paris, Roczen P4

Com um resultado de 2-2-1 no domingo, o piloto de fábrica australiano da HRC, Jett Lawrence, conquistou o título de rei do Supercross Paris 2023, à frente do seu irmão mais velho Hunter e de Cooper Webb (Yamaha). Ken Roczen caiu.

A 40ª edição do Supercross Paris na La Defense Arena: o domingo começou com uma grande surpresa quando Gregory Aranda(Yamaha), agora com 34 anos, estabeleceu o tempo mais rápido da Superpole e relegou Ken Roczen(Suzuki) e Jett Lawrence (Honda) para o segundo lugar. O veterano francês já tinha mostrado no sábado que consegue fazer uma volta super-rápida a partir do nada.

Hunter Lawrence, a quem o seu irmão mais novo Jett roubou uma potencial vitória na final com uma manobra difícil no sábado, fez um arranque relâmpago e foi capaz de controlar e vencer a primeira final a partir da frente. Esta vitória na primeira final de domingo foi a sua primeira vitória nas 450 Supercross. O seu irmão mais novo, Jett, que venceu a classificação de sábado, não teve um bom arranque desta vez e teve de lutar com Ken Roczen(Suzuki) pela P3. Hunter teve de se defender novamente dos ataques do seu irmão mais novo no final, manteve a sua inteligência e bateu o seu irmão na última volta. Hunter conquistou a sua primeira vitória na corrida, à frente de Jett e Roczen.

O mais velho dos dois irmãos Lawrence também ganhou o holeshot para a segunda final, mas foi apanhado pelo Turíngio logo na primeira secção de ritmo. Roczen conseguiu abrir uma brecha no início da corrida e venceu a segunda final com uma vantagem de 6,9 segundos sobre Jett e Hunter Lawrence.

Na terceira final, Roczen não saiu do portão na perfeição, mas encontrou uma linha interior rápida logo na primeira curva e assumiu a liderança. Roczen liderou à frente de Hunter Lawrence, Cooper Webb e Jett Lawrence. Webb defendeu suas linhas contra Jett, mas depois que Jett passou Cooper, eleimediatamentediminuiu a diferença para seu irmão na P2. Nos Whoops, Jett chegou ao lado de Hunter, mas acelerou demasiado e travou antes da próxima curva à esquerda, para a qual Hunter já tinha virado. Jett embateu na mota de Hunter, fazendo com que Hunter caísse. Obeneficiáriodo ataque do seu irmão foi Roczen, que já tinha conseguido uma vantagem de vários metros. Jett tinha agora uma pista livre sobre P2 e partiu em perseguição de Roczen. O alemão parecia ter a situação sob controlo, mas caiu antes da subida de uma colina. Roczen teve de recuar para poder voltar a ligar a mota. Isto custou-lhe muito tempo, permitindo que Jett, Hunter e Webb passassem. Até este ponto, Ken ainda tinha hipóteses de terminar no pódio, mas outra queda custou-lhe caro, pois desta vez caiu para P9. Embora Roczen tenha conseguido subir para o 6º lugar, isso já não era suficiente para o pódio. Webb e Roczen estavam empatados com 21 pontos no final, mas como Cooper Webb teve o melhor resultado com o segundo lugar na terceira final, acabou por subir ao pódio.

Como resultado, o domingo também foi infeliz para Ken Roczen. Depois da queda no sábado, as duas quedas na terceira final em Paris acabaram por lhe custar o pódio.

No final, Jett Lawrence conquistou o título de "Rei de Paris" com 8 pontos (os pontos são atribuídos no SX-Paris de acordo com o sistema olímpico, lugar = ponto). Pela primeira vez nos 40 anos de história do Supercross Paris, um australiano conquistou o título de Rei (o australiano Matt Moss havia conquistado o título de Príncipe em 2022). Pela primeira vez na história, a classificação por equipas não foi para a Equipa EUA ou França, mas para a Equipa "resto do mundo". A vitória de Jo Shimoda na classe SX2 significou que nem os EUA nem a França lideraram a classificação por equipas pela primeira vez este ano.

Resultados do SX Paris, Domingo:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-1-1-2-2-1, 8 pontos

2º Hunter Lawrence (AUS), Honda, 2-2-6-1-3-3, 17 pontos

3º Cooper Webb (EUA), Yamaha, 5-3-3-4-4-2, 21 pontos

4º Ken Roczen (D), Suzuki, 3-6-2-3-1-6, 21 pontos

5º Cedric Soubeyras (F), Honda, 4-4-5-6-6-4, 29 pontos

6º Gregory Aranda (F), Yamaha, 6-5-4-5-5-5, 30 pontos

7º Jordi Tixier (F), Honda, 8-7-8-7-9-7, 46 pontos

8º Adrien Escoffier(F), Husqvarna, 9-8-7-8-7-7-8, 47 pontos

9º Thomas Ramette (F), Yamaha, 7-10-14-10-8-9, 58 pontos

10º Lucas Imbert (F), Yamaha, 11-11-10-9-13-11, 65 pontos