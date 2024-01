TT : Ben Birchall gagne Kevin Rousseau comme copilote

Ben et Tom Birchall ont gagné 14 fois le Tourist Trophy. L'année dernière, ils ont établi une nouvelle référence en réalisant un tour record de plus de 120 miles à l'heure sur le Snaefell Mountain Course, long de plus de 60 kilomètres. Après l'annonce surprise de Tom d'arrêter, il a mis son frère aîné dans l'embarras.

Maintenant, le triple champion du monde a vendu la mèche. Kevin Rousseau occupera la place importante de copilote lors du Tourist Trophy. Le Français, qui dispute le championnat du monde aux côtés de Harry Payne, devrait aider à poursuivre l'incroyable série de onze victoires consécutives.

"Quand Tom m'a dit qu'il se retirait et voulait faire autre chose, cela m'a un peu surpris et je me suis demandé ce que je voulais faire et où je voulais aller, mais l'idée de ne jamais courir au TT ne m'a jamais effleuré", a raconté Ben Birchall à nos confrères de ttraces.com.

"La passion est toujours aussi forte, donc je sais qu'il y a encore beaucoup de courses en moi. Je n'ai jamais eu à courir sans Tom, mais quand j'ai su qu'il arrêtait, il n'y avait qu'une seule personne que je voulais à mes côtés, et c'était Kevin, alors j'ai agi rapidement pour tout préparer".

"Le copilote est aussi important que le pilote en TT, si ce n'est plus, et même si Kevin n'a qu'un TT derrière lui, j'ai pu voir de près à quel point il est talentueux. Il a la taille et le poids parfaits. C'est aussi un copilote professionnel aux compétences inégalées, et je sais qu'il fera des efforts et tout ce qu'il faut pour être prêt en juin".

"Nous sommes récemment retournés sur l'île pour faire un tour de piste, les devoirs sont donc déjà bien entamés ! Le fait de rouler ensemble et de passer du temps ensemble permettra de s'assurer que tout va bien ensemble. Nous sommes tous les deux optimistes et impatients de relever le nouveau défi qui nous attend. Nous savons que la moto est un package puissant et mon attitude et mes objectifs sont les mêmes qu'auparavant - conduire le TT aussi bien que possible et avoir le plus de succès possible".

Le duo a déjà effectué ses premiers tours de roue sur le Snaefell Mountain Course, après avoir réalisé des tests pour un nouveau fournisseur de pneus pendant le Manx Grand Prix, en compagnie de Dave Molyneux, Ryan Crowe et Tim Reeves.

"Les tests de pneus m'ont montré que la connaissance de Kev sur le Mountain Course était déjà très bonne. Nous avons bien travaillé ensemble. Il me poussait à chaque fois à rouler plus vite. Notre rythme était bon et les données ont montré que tout fonctionnait parfaitement, ce qui nous a permis de prendre une avance précieuse".

"C'est un grand défi de rouler aux côtés de Ben, compte tenu de ce que lui et Tom ont accompli, mais je suis très impatient. J'ai pris beaucoup de plaisir à parcourir les quelques tours que nous avons effectués lors du test des pneus. Les tours étaient rapides et fluides et j'ai hâte que les qualifications commencent", déclare Rousseau, qui se réjouit de sa nouvelle mission.