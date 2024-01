TT-Sieger Ian Hutchinson: Comeback nach Schlaganfall

In wenigen Wochen bekommt der 16-fache Tourist-Trophy-Sieger Ian Hutchinson seine Rennlizenz zurück

Am 1. März bekommt der 44-jährige Brite Ian Hutchinson seine Rennlizenz zurück, die ihm im Vorjahr nach einem Schlaganfall, den er in Spanien bei einer Radtour erlitten hatte, entzogen wurde.

Mitten in seiner Vorbereitung auf die Saison 2023 erlitt Ian Hutchinson Ende Februar bei einer Radtour in Spanien einen Schlaganfall. Nur durch das rasche Eingreifen seines Trainingspartners Jason O'Halloran konnte Schlimmes verhindert werden. Obwohl sich der damals 43-jährige Brite relativ schnell davon erholt hatte, wurde ihm die Rennlizenz für zwölf Monate entzogen.

Doch Hutchinson ließ sich von diesem Rückschlag nicht entmutigen und arbeitete konsequent an seinem Comeback. Kürzlich hat der 16-fache Tourist-Trophy-Sieger aus der Grafschaft Yorkshire auf der Rennstrecke in Croft an einem Raceday teilgenommen und auch im spanischen Almeria hat er mit einem Superstock-Motorrad bereits eifrig seine Runden abgespult.

Nach zahlreichen medizinischen Tests, die er absolvieren musste, wurde dem leidgeprüften Briten aus Bingley nun von der Auto Cycle Union (ACU), dem britischen Dachverband, ein einwandfreier Gesundheitszustand bescheinigt. Am 1. März bekommt er seine Lizenz zurück. Damit ist der Weg für ihn frei, seine Konkurrenzfähigkeit wieder unter Beweis zu stellen.

Hutchinson, der zu der Handvoll Straßenrennfahrern zählt, die auf Siege beim North West 200, der Tourist Trophy, dem Ulster Grand Prix und dem Macau Motorcycle Grand Prix verweisen können, kehrt 2024 zum Team von Milenco Padgett's Honda, mit dem ihm 2010 die historische Bestmarke von fünf TT-Siegen in einer Woche gelang, zurück.

«Es wäre ein Wunder, wenn ich zurückkomme und sofort wieder zu den Sieganwärtern zählen würde», zeigt sich Hutchinson realistisch, dem dieses Kunststück allerdings 2013 beim Macau GP gelang, nachdem er davor von einer schweren Beinverletzung fast drei Jahre außer Gefecht gesetzt worden war. «Ich weiß, wo ich jetzt stehe und wo ich sein kann.»